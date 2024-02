Fedez, tecnicamente nullatenente, non mento al giudice

Così ha commentato su Repubblica.it l’esposto del Codacons

“Durante un processo mi è stata posta una domanda dal giudice circa quali beni mobili e immobili siano a me intestati.

Ho risposto la verità che non ho intestato nulla a nome mio e dunque sono tecnicamente nullatenente perché è tutto intestato alle società della mia famiglia, come avviene per molti imprenditori e imprenditrici di questo paese.

Se avessi detto il contrario avrei mentito davanti a un giudice compiendo un reato”. Così Fedez ha commentato con Repubblica online quanto riportato in un esposto del Codacons che cita una sua udienza in un processo per diffamazione che si è tenuto a Milano nel 2020.

Ansa