Femminicidio-suicidio a Pisa: spara alla compagna, chiama il 112 e poi si uccide

Femminicidio-suicidio a Pisa. Stando a quanto si apprende, un uomo ha sparato alla compagna (e non moglie, come riportato in precedenza) e poi si è tolto la vita. Sul luogo dove è avvenuta la tragedia è intervenuta la Polizia con la scientifica. Le vittime sarebbero Alessandro Gazzoli, 50 anni, e Samantha Del Grappa, 44.

Secondo una prima ricostruzione, il fatto sarebbe avvenuto in un piccolo condominio di due piani in una zona residenziale alla periferia della città, nel quartiere Sant’Ermete

L’uomo, una guardia giurata, avrebbe prima ucciso le compagna e poi chiamato familiari e il 112 per comunicare il gesto. Quindi, avrebbe rivolto l’arma contro se stesso togliendosi la vita.

In casa al momento del fatto pare non ci fosse nessun altro. Ancora ignoti i motivi che hanno spinto l’uomo a uccidere la moglie e a togliersi la vita. Sequestrata la presunta arma del delitto.

L’uomo ha sparato almeno un colpo alla testa alla compagna con una pistola calibro 9×21 che aveva in dotazione prima di rivolgere l’arma verso se stesso e spararsi a sua volta al capo.

Sarebbe questa una prima ricostruzione della dinamica fatta dalla polizia dopo il sopralluogo nell’abitazione dove oggi è avvenuto il fatto. Nella casa la coppia abitava con i figli, assenti al momento della tragedia. L’episodio sembra sia avvenuto nella camera da letto dell’appartamento.

Il 50enne lavorava come vigilante alla guardiania del Cnr ma avrebbe fatto servizio anche presso gli uffici del giudice di pace e alla portineria della procura pisana. La compagna avrebbe compiuto 45 anni domani. La casa è stata trovata in ordine e all’interno non sarebbe stati rilevati segni di colluttazione.

