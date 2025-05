Fermato a Rimini un giovane per rapina aggravata e possesso di droga

Nella serata di martedì 28 gennaio, la Polizia Locale di Rimini ha arrestato un uomo di 25 anni di nazionalità straniera, destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari di Rimini per il reato di rapina aggravata.

L’intervento delle forze dell’ordine si è svolto durante un’attività di controllo nel lungomare della zona sud della città. Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 52 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e cocaina, e per questo è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Successivamente, il 25enne è stato trasferito nel carcere dei Casetti di Rimini, dove rimarrà in attesa di ulteriori sviluppi legali.