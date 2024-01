Fermato per un controllo a Riccione, scoperto alla guida di un Range Rover rubato

La Polizia Locale di Riccione ha restituito al legittimo proprietario un veicolo Range Rover Evoque, rubato e riciclato attraverso la contraffazione del telaio. L’indagine è iniziata diversi mesi fa, quando un equipaggio del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Riccione ha fermato un Suv Range Rover Evoque con targhe italiane regolarmente immatricolato. Nonostante la genuinità dei documenti, l’Ispettore Giuseppe Sena ha notato delle incongruenze nel numero di telaio presente sul veicolo. Il veicolo è stato sequestrato e ulteriori controlli tecnici hanno rivelato che tutti i numeri di telaio, inclusa la centralina, erano stati contraffatti. Grazie alla collaborazione con il produttore, è stato possibile risalire al telaio originale dell’auto, che risultava rubata in Puglia nel 2019. Dopo aver asportato i numeri di telaio originali, erano stati incisi quelli di un altro Range Rover Evoque immatricolato all’estero. Successivamente, il veicolo è stato re-immatricolato in Italia utilizzando documenti di circolazione tedeschi falsi, facendo apparire il veicolo come se fosse stato importato dalla Germania. Inoltre, è emerso che la carta di circolazione tedesca utilizzata era stata rubata in Germania e presentata presso un ufficio della Motorizzazione italiano settentrionale per la reimmatricolazione dell’auto rubata. Attualmente, una persona è stata indagata per il reato di riciclaggio, ma le indagini sono ancora in corso per individuare eventuali complici e altri veicoli rubati reimmatricolati attraverso la stessa procedura complessa.