Festa di fine anno a Villa Del Bianco, domenica 4 maggio Misano

Misano Adriatico. Domenica 4 maggio nel giardino di Villa Del Bianco l’associazione Rimini Autismo organizza un pomeriggio di festa dedicato al Progetto Piccoli Passi, un momento speciale e significativo a conclusione di un anno intenso, fatto di emozioni, crescita e condivisione.

Il progetto Piccoli Passi, dedicato ai bambini con disturbi dello spettro autistico della fascia di età 0 – 11 e alle loro famiglie, si svolge dall’autunno 2017 presso Villa Del Bianco a Misano Adriatico ogni seconda domenica del mese, da ottobre ad aprile, dalle 15:30 alle 18:00. Durante questi pomeriggi, genitori e figli partecipano a laboratori di vario genere, svolgono attività motorie e creative e giocano insieme con il supporto di educatori. Gli incontri sono anche un’opportunità per i genitori di conoscersi e confrontarsi.

La giornata di domenica 4 maggio inizia con un pranzo in formula di picnic riservato alle famiglie per celebrare in modo conviviale il percorso fatto insieme e dare appuntamento a tutti al prossimo ottobre.

A partire dalle ore 15:00, la festa si apre ad ospitare amici, volontari, educatori, rappresentanti delle istituzioni, benefattori e tutti coloro che vorranno intervenire. È anche grazie alla generosità di benefattori e amici dell’associazione, infatti, che il giardino della villa si presenta oggi come un ambiente stimolante, arricchito da giochi e arredi che permettono ai bambini di esprimersi in libertà e sicurezza. La Festa di Fine Anno sarà anche un’occasione per rafforzare il legame con la comunità e progettare insieme nuovi momenti di condivisione.

Per Rimini Autismo