Festeggiamo insieme i 20 anni di Chicco San Marino: Sconto del 20% su tutto l’assortimento!

Chicco San Marino celebra un traguardo speciale: il 20° anniversario del nostro negozio! Per ringraziare tutti i nostri clienti che ci hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio, abbiamo preparato una promozione imperdibile.

Dal 17 al 19 ottobre 2024, vieni a trovarci e approfitta di uno SCONTO DEL 20% su tutto il nostro assortimento. L’offerta è valida con l’acquisto di almeno 2 pezzi, un’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba del tuo bambino, acquistare i migliori articoli per la prima infanzia, o semplicemente prepararti per i regali futuri.

Nel nostro negozio troverai una vasta gamma di prodotti firmati Chicco, che da sempre è sinonimo di qualità e affidabilità per le famiglie. Dalla cura del neonato agli accessori per la crescita, ogni articolo è pensato per offrire comfort e sicurezza ai più piccoli.

Orari di apertura:

Mattina: 9:00 – 12:30

Pomeriggio: 15:00 – 19:00

Non perdere l’occasione di celebrare con noi e approfittare di questa offerta speciale! Ti aspettiamo presso il nostro punto vendita in [inserire indirizzo], San Marino.

Per ulteriori informazioni o per prenotare i tuoi articoli, contattaci al numero 0549 980303.

Festeggiamo insieme 20 anni di successi e momenti speciali, sempre al tuo fianco per ogni fase della crescita del tuo bambino.