“FESTIVAL DELLA PASQUELLA – TRADIZIONALE RADUNO DAL 1976 Sabato 15 febbraio 2025 – Dalle ore 15:30 Sant’Agata Feltria (RN)

Il Comune di Sant’Agata Feltria presenta con orgoglio il Festival della Pasquella, un evento che dal 1976 celebra un’antica tradizione popolare romagnola.

La Pasquella è un canto, tramandato nel tempo, che veniva eseguito da gruppi di suonatori e cantori itineranti in occasione dell’Epifania. I “pasqualotti” (o “pasquaroli” in altre zone) percorrevano le strade intonando melodie augurali, ricevendo in cambio doni e ospitalità dalle famiglie che li accoglievano. Questa tradizione, profondamente radicata nella cultura contadina, rappresenta un prezioso patrimonio immateriale che il Festival si propone di custodire e trasmettere alle nuove generazioni.

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di numerosi gruppi, provenienti da diverse località romagnole, per un pomeriggio e una serata all’insegna della musica e della convivialità.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

? Ore 15:30 – Sala delle Scuderie (Piazzetta Martiri d’Ungheria)

? Esibizione di gruppi provenienti da Sant’Agata Feltria, Palazzo, Scavolino, Pennabilli, Alfero, Bellaria, Gaiofana e altre località.

? Ore 19:00 – Piazza Garibaldi

? Esibizione finale con la partecipazione di tutti i gruppi presenti.

? Buffet offerto a tutti i partecipanti!

A condurre l’evento saranno Gualtiero Gori, operatore culturale, musicista e ricercatore impegnato nello studio delle tradizioni sociali e storiche della Romagna, e Thomas Bertuccioli, ricercatore e musicista specializzato nel recupero di musiche e danze folkloristiche.

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.”