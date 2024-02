Fiera di Norimberga: la Romagna e Bellaria Igea Marina tra gli 800 espositori

È partita mercoledì 21 febbraio la fiera turistica B2C Freizeit-Messe di Norimberga, in corso fino a domenica 25 febbraio, che vede rappresentata tra gli espositori la Romagna con il coordinamento di Fondazione

Verdeblu di Bellaria Igea Marina, in collaborazione con Visit Romagna. La manifestazione fieristica e commerciale più grande della Baviera settentrionale, composta da 6 padiglioni per 800 espositori su una superficie espositiva di 70.000 mq, prevede una media di 83.000 visitatori interessati a tematiche del turismo, tempo libero, caravaning, sport & outdoor.

«Ancora una volta siamo onorati di organizzare la fiera con Visit Romagna che pone fiducia nel nostro operato.» Afferma Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu. «Nello specifico la promozione in Germania affianca un’azione massiva che sta portando avanti l’APT; a questa edizione hanno aderito diversi operatori turistici della Romagna compreso un operatore bellariese ed il format ricalca ormai quello consolidato delle edizioni passate.»

La Hall 11.1 ospita l’area espositiva della Riviera Romagnola con i desk informativi per la promo-commercializzazione ed uno spazio dedicato alla degustazione dei prodotti enogastronomici, dove i visitatori potranno gustare le tipicità e le eccellenze del territorio romagnolo come la piadina del Consorzio Piadina Romagnola IGP, vini locali, caffè italiano e gelato artigianale prodotto “sur place”. Non mancano momenti di spettacolo ed intrattenimento con l’animazione a cura dei ballerini della Rimini Dance Company con balli folkloristici e performance con le fruste (“sciucaren”).

FONDAZIONE VERDEBLU