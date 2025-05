Fiera di Sant’Apollonia e San Valentino. Frida Vasini, l’azdora della TV di Bellaria-Igea Marina con le ricette di pesce all’Osteria d’la Pulogna. Domenica 9 febbraio, appuntamento  per La Maruscheda in Piazza Don Minzoni

Bellaria – Igea Marina – 6 febbraio 2025 – Frida Vasini, l’azdora di Bellaria-Igea Marina protagonista della TV di mezzogiorno (Rai Uno) assieme ad Antonella Clerici, è pronta per la Fiera di Sant’Apollonia e San Valentino in programma, a Bellaria-Igea Marina, da sabato 8 a domenica 9 febbraio e da sabato 15 a domenica 16 febbraio. Quattro giorni di festa dedicati alla Santa Patrona, agli innamorati di tutto il mondo, alle famiglie e ai tanti estimatori della Riviera.

Icona della romagnolità più autentica e genuina – è lei l’ideatrice e proprietaria del “marchio” A Casa dell’Azdora, vera e propria istituzione della cucina tipica regionale – Frida, grazie anche alla conferma della collaborazione avviata al SIGEP 2025 con Molino Naldoni, accoglierà gli ospiti de “L’Osteria d’la Pulogna”, al tendone di Piazza Don Minzoni – a pranzo e cena – accanto ai volontari delle associazioni Banca del Tempo (lei è tra le fondatrici), ProLoco BIM e Scout CNGEI.

“Ci siamo, manca poco all’evento più importante del nostro territorio – dice – e la macchina organizzativa gira già a pieno regime. Per l’occasione, recuperate alcune ricette di casa, proporrò due piatti che rappresentano in pieno la mia vocazione di cuoca e azdora nata e vissuta in riva al mare. Piatti capaci di coniugare i sapori della pasta tirata al mattarello, gli aromi e i profumi del pescato di stagione proveniente solo dall’Adriatico. Cominceremo degustando lasagne al sugo di pesce per poi proseguire, gli amanti dei cibi originanti in una lunga tradizione tramandata di famiglia in famiglia li conoscono molto bene, con i “grattini” (o monfettini) al brodo di seppia, serviti in tavola ancora fumanti. In entrambe le preparazioni andremo a utilizzare le farine Molino Naldoni, ideali nel dare corpo, anima e qualità a queste eccellenze del menù, cucinando sia le lasagne sia i monfettini nel forno e sul piano cottura messi a disposizione per L’Osteria d’la Pulogna da Cucine Crociati. Voglio ringraziare pubblicamente chi ha reso possibile l’allestimento del tendone e dell’osteria e chi, in veste di amici, partner e sostenitori – tra essi voglio citare Centrale del Latte e Uova Borgognoni -, ci affianca in questo percorso. È ora d’indossare grembiule e parananza, l’azdora va a cominciare! Diamo sostanza a quanto sappiamo fare bene. I proventi dell’osteria saranno reinvestiti nelle attività afferenti alla Banca del Tempo, alla ProLoco BIM e agli Scout CNGEI. Nello specifico, la Banca del Tempo utilizzerà il ricavato per coprire le spese necessarie alle opere di pulizia/decoro e di buon funzionamento dei servizi igienici all’interno della stazione ferroviaria di Bellaria-Igea Marina; nonché nelle progettualità a sfondo educativo-ambientale svolte insieme ai bambini in età scolare e, più in generale, nelle iniziative volte alla promozione della località sotto il profilo turistico-culturale”.

La Maruscheda – La Festa dei Marinai

Domenica 9 febbraio, sotto al tendone di Piazza Don Minzoni (Chiesa), Frida Vasini non mancherà poi di presenziare, ed essere parte attiva, de “La Maruscheda”. L’aperitivo dei pescatori, dalle ore 18.30, seguirà ai canti del gruppo folcloristico “L’Uva Grisa”. Si assaggeranno vongole aperte sulla teglia e sardoncini scottadito con piadina e misticanza. È obbligatoria la prenotazione.

Quando il mare era mosso e le barche restavano a riva, i pescatori si ritrovavano nelle osterie per una festa: La Maruscheda. Una bevuta fatta di canti, cibo, vino e compagnia; un momento per stare insieme, per raccontarsi storie. Perché quando non si andava in mare ogni momento era una festa! Le osterie, il vino, il cantare assieme: per i marinai erano riti sacri, momenti d’incontro e appartenenza, legami indissolubili. Si comincia alle 16.30 con i canti dei pescatori insieme a l’Uva Grisa, per immergersi nella magia di questa tradizione. Dalle 18.30 in poi, inizia la festa: vongole sulla teglia, sardoncini scottadito con piadina e misticanza: soprattutto, si beve e si canta!

Contributo di 5€ a persona. Ogni partecipante dovrà portare con sé una bottiglia di vino. Gli sponsor de “La Maruscheda” sono i pescatori Raul Baldassarri (vongole) e Angelo Grillo (sardoncini) e Ricci Frutta (misticanza).

