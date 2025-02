Finali del Campionato Italiano di Beach Volley a Bellaria Igea Marina – 31 agosto – 8 settembre 2024

Bellaria Igea Marina è pronta ad accogliere le finali del Campionato Italiano di Beach Volley, un evento sportivo di grande prestigio che si svolgerà dal 31 agosto all’8 settembre 2024 presso il Polo Est Village.

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione; presenti illustri rappresentanti delle istituzioni locali e sportive, tra cui Adriano Bilato, Vice Presidente Federale della FIPAV, Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Silvano Brusori, Presidente del Comitato Regionale FIPAV Emilia-Romagna, Filippo Giorgetti, Sindaco di Bellaria Igea Marina, Massimo Ceccarelli, Direttore del Polo Est Village, e Roberto Bulegato, Presidente dell’Insubria Gallarate.

Adriano Bilato, Vice Presidente Federale FIPAV, ha evidenziato l’importanza di questo evento per il movimento del beach volley in Italia, ringraziando le istituzioni e la Regione Emilia-Romagna per il continuo supporto nell’organizzazione di manifestazioni di alto livello, che hanno avuto un forte impatto mediatico e di partecipazione. “Invitiamo tutti a non mancare l’appuntamento dal 31 agosto,” ha concluso Bilato.

Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, ha sottolineato il ruolo del beach volley come volano per il turismo delle passioni e parte integrante della “Sport Valley” emiliano-romagnola. Ha inoltre affermato: “Questo evento rappresenta un’importante occasione per la destagionalizzazione del turismo, mostrando come Bellaria Igea Marina possa essere una meta attrattiva tutto l’anno.”

Silvano Brusori, Presidente del Comitato Regionale FIPAV Emilia-Romagna, ha ringraziato i precedenti interventi e ribadito come l’investimento della Regione abbia stimolato l’interesse degli amministratori locali. “Eventi sportivi come questo non solo portano movimento e presenze turistiche, ma permettono anche di avvicinare i giovani alle attività sportive.”

Massimo Ceccarelli, Direttore del Polo Est Village, ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità di ospitare nuovamente le finali del campionato italiano, sottolineando come il Polo Est Village sia stato concepito proprio per accogliere eventi di questa portata. “Il turismo sportivo rappresenta un valore aggiunto per la nostra offerta turistica. Ringraziamo tutti coloro che lavorano instancabilmente per rendere possibile questo evento.”

Filippo Giorgetti, Sindaco di Bellaria Igea Marina, ha espresso il suo ringraziamento a tutti i volontari coinvolti nell’organizzazione e ha dichiarato: “Vedere tanti giovani partecipare a questi eventi è una gioia. Bellaria Igea Marina è orgogliosa di far parte di questo progetto che promuove non solo lo sport, ma anche valori fondamentali come l’educazione, la formazione e l’accoglienza. Ringrazio FIPAV, Giammaria Manghi e il Polo Est Village per il loro impegno nel realizzare eventi di eccellenza come queste finali e ricordo che nello stesso periodo saranno presenti anche eventi gastronomici e di intrattenimento.”

Roberto Bulegato, Presidente di Insubria Gallarate, ha moderato l’incontro e ha rinnovato l’invito a partecipare alle finali giovanili e assolute, ricordando che le partite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport, Rai News e Radio Kiss Kiss. “Saranno presenti due tribune con ingresso libero, quindi aspettiamo tutti per vivere insieme grandi emozioni.”

Il Polo Est Village si trasformerà in un vero e proprio villaggio del beach volley, ospitando le finali delle categorie U14, U16, U18, U20, le finali Master e le finali assolute con atleti di rilevanza nazionale. Un evento che accoglierà famiglie, atleti, visitatori, appassionati del beach volley, nonché direttori tecnici e sportivi. Per l’occasione verrà allestito un campo centrale con due tribune ad accesso gratuito per gli spettatori.