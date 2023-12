FIOCCO AZZURRO ALL’ACQUARIO DI CATTOLICA: È NATO UN BABY PINGUINO DI HUMBOLDT

Per la scelta del nome l’Acquario lancia un’iniziativa social su Instagram e TikTok: saranno i follower a scegliere il nome del cucciolo, che sarà battezzato il 6 gennaio, usando l’hashtag #benvenutopinguino

Cattolica, 19/12/2023 – L’Acquario di Cattolica annuncia un lieto evento: nella colonia dei Pinguini di Humboldt c’è un nuovo maschietto!

Il nuovo arrivato è il terzo nato di Babba (detto Tris) e Lalla, coppia indissolubile e supergenitori della struttura cattolichina Costa Edutainment, che hanno già messo al mondo due femmine: Pera, classe 2012, e Pinguetta nata nel 2022 e battezzata dalla coppia di Youtuber Me contro Te.

Mamma e papà si sono alternati i per settimane alla cova del piccolo: i pinguini hanno una placca di pelle nuda alla base del tronco chiamata “placca incubatrice”, con la quale tengono l’uovo al caldo a turno, fino alla schiusa. Una volta nato, il pinguino viene guardato a vista fino alla muta: quando il tenero piumino grigio lascia il posto alle piume da adulto, è il momento di affrontare l’acqua. Sin dai primi giorni di vita il nuovo arrivato si è mostrato molto giocherellone e parecchio furbacchiotto, i genitori hanno faticato non poco per convincerlo a lasciare il nido e a cibarsi in autonomia. Accolto immediatamente nella colonia, il baby ha entusiasmato anche il pubblico per i suoi buffi e adorabili tentativi di nuotare come “i grandi”.

In onore del piccolo, nell’area pinguini all’Ingresso Blu dell’Acquario, sono comparsi nuovi supporti per aiutare il pubblico a riconoscere e individuare i pinguini ospiti. Video, informazioni sotto forma di tabloid per approfondire dinamiche e intrecci della colonia, e la novità dell’albero genealogico dei Pinguini di Humboldt, per seguire le linee di parentela. Qui si vede come la natura ci sorprende: ci sono coppie con figli, come Babba e Lalla o Josh e Chapatti, coppie senza figli, single incalliti e un’unione arcobaleno, composta da Tikka e Aloo due femmine che fanno coppia fissa da anni.

“È un momento emozionante per l’Acquario di Cattolica, e siamo felici di condividere questa notizia straordinaria con tutti gli amanti della natura e degli animali – ha dichiarato Patrizia Leardini, C.O.O. di Costa Edutainment – Ringraziamo il pubblico per il continuo sostegno alle nostre iniziative di conservazione ed educazione e invitiamo tutta la nostra comunità online a proporre un nome per il nuovo piccolo: siamo certi che riceveremo proposte creative e affettuose!”

Per partecipare all’iniziativa di naming, l’Acquario di Cattolica lancia un’iniziativa sui social network. I follower potranno suggerire il nome per il piccolo maschio dai profili @acquariodicattolica su Instagram e @acquariodicattolica su TikTok usando l’hashtag ufficiale #benvenutopinguino.

Il nome vincitore sarà poi rivelato il 6 gennaio 2024, il giorno della Befana, in un evento pubblico che coinciderà con la prima cibatura della giornata e con il “battesimo” ufficiale del piccolo.

Durante le festività, l’Acquario di Cattolica sarà aperto al pubblico tutti i giorni dal 26 dicembre al 7 gennaio.

Info sul sito acquariodicattolica.it

