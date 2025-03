Fiorisce la primavera con Giardini d’Autore a Rimini. Tra Castel Sismondo, Piazza Malatesta, Piazza dei Sogni e Bosco dei Nomi, il 22 e 23 marzo 2025

Il 22 e 23 marzo torna l’edizione primaverile di Giardini d’Autore. Un omaggio alla natura, alla terra, ai colori, al paesaggio e all’arte. Partendo da Castel Sismondo, cuore della manifestazione, fino ad arrivare a tutta l’area circostante: Il Bosco dei Nomi, La Piazza dei Sogni e l’Arena Francesca da Rimini. Due giorni dedicati a collezioni botaniche, natura, design, arte, artigianato, sapori e frutti che la terra ogni stagione regala.

Per presentare il programma di iniziative, corsi, conferenze e laboratori, esposizioni di arte che arricchiranno la città dentro e fuori Giardini d’Autore, ieri si è svolta la Preview al Caffè Federico al palazzo del Fulgor. Un evento dal titolo “Abbiamo solo fiori e Foglie in testa” Un momento per raccontare l’edizione primaverile firmata Giardini d’Autore insieme ai suoi protagonisti.

Ad accogliere gli ospiti all’ingresso del museo splendide ragazze con copricapo floreali create da La Maison du Reflet. Saliti al terzo piano, gli ospiti sono stati accolti dai profumi presentati da Micaela Piccari di Barfum e HB profumerie che per l’occasione hanno raccontato al pubblico il progetto “Un Jardin sur Toit”, il profumo firmato da Hermes nato proprio dal giardino della Maison francese sul tetto di Parigi. Le essenze racchiuse in questa fragranza ricordano l’arrivo della primavera e ci insegnano come un piccolissimo giardino in città può trasformarsi in un angolo meraviglioso. Sempre in tema di primavera l’opera dal titolo Eden di Francesca Antolini e Luca Mariani per Eva Germani. Un video immersivo dove la natura è raccontata nei singoli dettagli e nella sua essenza. Tra gli ospiti di questa preview Marco Salom che ha presentato un’opera della mostra Tryple Layer Art che inaugurerà sabato 22 marzo presso la Galleria Augeo Art Space. La sua arte racconta l’affascinante equilibrio tra umano e artificiale e ci invita ad interrogarci sul rapporto con la natura e il progresso tecnologico. Temi che affronterà nel talk in programma sabato 22 marzo alle ore 16:00 allo spazio incontri Giardini d’Autore. La serata è stata accompagnata dalle sonorità firmate da Enrico Rosica e da un allestimento floreale e un originale Flower bar firmato eStudio per Giardini d’Autore.

Silvia Montanari, curatrice della manifestazione : “Per noi Giardini d’Autore non è solo un evento ma un vero e proprio progetto che parla di natura, di arte, di paesaggio, un evento che parla di Rimini, una città che ha fatto del verde un vero e proprio motore per ridisegnarsi e guardare al futuro. Saranno due giorni in cui la bellezza sarà protagonista tra le proposte dei migliori vivaisti italiani, gli artigiani, i produttori e i tanti laboratori per adulti e bambini. Castel Sismondo e Piazza dei Sogni saranno ancora una volta avvolte dalla magia di Giardini d’Autore.”

Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini : “ Giardini d’Autore è un appuntamento immancabile del calendario, atteso soprattutto nella sua edizione primaverile in quanto segna, non solo idealmente, l’avvio della nuova stagione. Un’iniziativa dunque consolidata ma capace ogni volta di sorprendere per la qualità e la ricercatezza delle proposte che si intrecciano e dialogano con gli spazi outdoor della città e con la sua offerta culturale. Un’occasione per educare alla bellezza e all’importanza dell’impegno individuale e di comunità nel prendersi cura degli spazi verdi”

Comune di Rimini