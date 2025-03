Fixing. Il presepe di Massimo Agostini: i monumenti di San Marino.

Il cartello posto in basso a destra con il nome di chi ha ideato e allestito il presepe subito dopo l’ingresso a San Marino Città, dopo 32 anni, forse non serve più: Massimo Agostini è esattamente quello che fa. “Quest’anno ho iniziato ad allestirlo, nei ritagli di tempo, il 12 novembre e l’ho finito il 4 dicembre perché abbiamo avuto una settimana di meteo avverso”. Tempistiche però rispettate: doveva essere pronto per l’8 dicembre e così è stato. Realizzato su due piani, l’allestimento ha un colpo d’occhio davvero importante. “Nella parte in basso ho posizionato le casette e la fontana, nella parte in alto invece i monumenti più caratteristici di San Marino come Palazzo Pubblico, le Tre Torri, la Basilica”. In secondo piano appare la capanna. “Anch’essa è in pietra di San Marino e pesa tre quintali”. Massimo è soddisfatto ma non soddisfattissimo: avrebbe voluto aggiungere qualcosa che però, promette, “è solo rimandato. L’idea è quella della galleria e della motrice del trenino” ma non solo. “Alle Tre Torri mancano le penne” aggiunge. Parole che sanno di promessa. Fixing