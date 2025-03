Fluidificazione della Statale 72. Incontro richiesto dal sindaco Jamil Sadegholvaad per discutere le modifiche proposte dal Comune di Rimini

Si è svolta questa mattina una videoconferenza a cui hanno partecipato Andrea Corsini, Assessore ai Trasporti, Mobilità e Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, insieme ad alcuni dirigenti regionali, il Comune di Rimini, ANAS, Repubblica di San Marino e il Comune di Coriano, ovvero tutti i soggetti interessati e coinvolti nel progetto di messa in sicurezza e fluidificazione della Statale 72.

La richiesta di incontro – condivisa preliminarmente con il Comune di Coriano e la Repubblica di San Marino – era stata avanzata lo scorso mese dal Sindaco Jamil Sadegholvaad, presente al confronto di questa mattina, insieme agli assessori Roberta Frisoni e Mattia Morolli (rispettivamente delegati a Viabilità e Lavori Pubblici), e ai dirigenti Carlo Michelacci (settore Mobilità) e Alberto Dellavalle (settore Infrastrutture e Qualità Ambientale). L’obiettivo dell’incontro era quello di garantire la massima efficacia e funzionalità dell’intervento, assicurando al contempo la messa in sicurezza della SS72 e tenendo conto delle esigenze di accessibilità degli insediamenti esistenti.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per ribadire l’importanza delle osservazioni preliminari presentate dagli enti locali in merito alle proposte migliorative avanzate dall’Amministrazione nel 2023. Queste proposte riguardano, in particolare, opere volte a garantire una migliore funzionalità dell’intervento tramite la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza del Toys e una maggiore permeabilità della SS72 per ciclisti e pedoni. In generale, le osservazioni avanzate dal Comune di Rimini sono volte a una migliore integrazione dell’intervento nel contesto territoriale, tenendo conto anche delle esigenze dei cittadini e del territorio.

Come noto, lo scorso 31 ottobre ANAS – ente responsabile del progetto – ha avviato il procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativo alle aree interessate da un intervento considerato di grande rilevanza. Tale progetto mira a fluidificare una delle principali arterie stradali del territorio e a mettere in sicurezza le zone abitate lungo il tracciato.

Durante l’incontro ANAS ha chiarito lo stato di avanzamento del progetto che vedrà l’avvio della conferenza dei servizi. Il Comune di Rimini ha ribadito con determinazione la necessità di dare riscontro positivo alle osservazioni già avanzate in fase preliminare e ha anticipato ad ANAS che in sede di conferenza di servizi ribadirà quanto già illustrato affinché si trovi una soluzione alle osservazioni trasmesse dal Comune di Rimini, che al momento non hanno ancora ricevuto riscontro.

Comune di Rimini