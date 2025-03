Fluxo arriva a San Marino 

Allenamenti al Campo Bruno Reffi con istruttori specializzati per un’estate di benessere e divertimento

San Marino, 22 maggio 2024 – E’ stato presentato oggi presso la Segreteria di Stato per il Turismo, il programma per l’estate 2024 di Fluxo, la più grande community di sportivi del territorio che vuole unire le persone attraverso il movimento all’aperto e la condivisione di momenti che vanno oltre lo sport.

Questo innovativo format di attività motoria outdoor che ogni estate attira migliaia di persone nei parchi e nelle spiagge della Romagna, si prepara a offrire esperienze indimenticabili anche in territorio sammarinese.

Dal 10 giugno all’8 agosto, dal lunedì al giovedì, nella splendida cornice del Campo Bruno Reffi, il team di Fluxo proporrà ai partecipanti un divertente programma di allenamento, ricco di esercizi diversificati e accessibili a tutti, con sessioni mattutine dalle 7:00 alle 8:00 e serali dalle 18:30 alle 20:30.

Con il supporto di istruttori specializzati sarà possibile praticare diverse discipline di fitness all’aria aperta come Hatha Yoga, Ballet Pilates e Allenamento Funzionale: le attività sono studiate per essere accessibili a persone di tutte le età e livelli di preparazione fisica, grazie ai diversi gradi di intensità proposti.

Domenica 26 maggio sarà il giorno dell’Open Day: la giornata inizierà alle 16.30 con l’accoglienza del pubblico e si potrà poi partecipare gratuitamente a due turni di lezioni dimostrative e alla pratica del Beer Yoga. Ultimo appuntamento del pomeriggio sarà il Dj Set a partire dalle 18.30. Un’occasione imperdibile per scoprire il programma, provare le attività e acquistare l’abbonamento per tutta la stagione estiva 2024 a prezzo speciale.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati: “FLUXO è un evento in linea con il piano strategico sul Turismo che identifica come determinanti le iniziative legate all’attività all’aria aperta, agli sport adrenalinici, al benessere e al divertimento. Sono certo che saprà attrarre a San Marino un pubblico ampio ed eterogeneo che va dalle famiglie agli atleti, dai turisti ai numerosi appassionati locali. San Marino attende con ansia le giornate di FLUXO!”.

Il Cofondatore di Fluxo, Andrea Lombardi: “Anche nella Repubblica di San Marino l’obiettivo di Fluxo è quello di unire le persone attraverso il movimento e la condivisione di momenti che vanno oltre allo sport. Il nostro è un progetto sempre in crescita che si pone proprio l’obiettivo di unire e coinvolgere le persone. Questa crescita è certificata dall’apertura di tre nuove location che si vanno ad aggiungere alle altre sei presenti nella provincia di Rimini. La nostra sfida di quest’anno sarà riuscire a coinvolgere altrettante persone nel territorio di Riccione, Bellaria Igea Marina e, appunto, la Repubblica di San Marino.”

Fluxo è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo ed è organizzato con il supporto dell’Ufficio del Turismo e la collaborazione di Banca di San Marino, Palestra Pilates & Co. e San Marino Experience.

Ufficio del Turismo