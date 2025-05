Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, le congratulazioni del sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia alla nuova presidente Mirella Falconi e il saluto al presidente uscente Ernesto Giuseppe Alfieri

“Desidero esprimere le più vive congratulazioni a Mirella Falconi, eletta presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Un riconoscimento che premia la professionalità, la serietà e la passione con cui la professoressa Falconi ha sempre operato in questi anni nella nostra città, a cominciare dal suo straordinario impegno nel mondo universitario.

A tutte e tutti i componenti del nuovo Consiglio di amministrazione e dei nuovi organi della Fondazione faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, certo che continuerà la feconda e consolidata sinergia tra Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e istituzioni volta alla crescita culturale, sociale e universitaria del territorio.

Un sentito e doveroso ringraziamento va al presidente uscente Ernesto Giuseppe Alfieri, per la sensibilità e la grande attenzione dedicate ai bisogni della nostra comunità, e per il grande impulso che negli anni della sua presidenza la Fondazione Cassa ha saputo imprimere alla città in un dinamico rapporto di confronto e condivisione con le sue istituzioni”.