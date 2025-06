Fontanelle con rubinetti guasti: allarme spreco d’acqua a San Marino. I cittadini segnalano, ma i problemi restano

Rubinetti bloccati in posizione aperta, acqua che scorre per ore senza controllo, e una domanda che rimbalza tra cittadini e istituzioni: a chi spetta intervenire?

La denuncia è partita da Cecilia Pierluigi, utente del gruppo Facebook “San Marino Risponde… senza censura”, che ha segnalato il malfunzionamento di una fontanella pubblica sullo stradone vicino al bar Torretta. La situazione si è verificata per ben due volte nella stessa giornata, con un visibile spreco d’acqua.

L’appello ha subito raccolto numerose reazioni da parte di altri cittadini. Alcuni, hanno raccontato di aver provveduto personalmente a chiudere i rubinetti, mentre altri hanno suggerito di segnalare i guasti all’A.A.S.S., alla Giunta di Castello della Città di San Marino o ai servizi tecnologici dell’AASLP.

Tra i più critici l’intervento di Italo Pedini, che ha riportato anni di segnalazioni rimaste inascoltate, citando perdite d’acqua mai risolte anche in Piazza della Libertà e lungo la salita che porta alla seconda Torre. «Vergognoso che siamo ancora a questi livelli», ha scritto, allegando link a precedenti post di denuncia.

L’episodio ha riaperto un tema annoso nella gestione delle risorse pubbliche: la manutenzione delle fontanelle e la tempestività degli interventi. In un momento storico in cui la crisi climatica impone attenzione e rispetto per l’acqua come bene comune, lo spreco sistematico in pieno centro storico appare ancora più inaccettabile.

I cittadini chiedono un coordinamento più efficace tra le istituzioni competenti e una manutenzione programmata e costante, affinché episodi come quello segnalato non restino confinati ai social ma si traducano in azioni concrete.