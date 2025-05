Forlì, 4 giugno 2025: commemorazione per il Maggiore Marco Briganti, eroe caduto in Iraq

Nel Comune di Forlì, mercoledì 4 giugno si terrà una cerimonia in memoria del Maggiore Marco Briganti, ufficiale dell’Esercito Italiano morto durante una missione in Iraq nel 2005. L’evento si svolgerà in via Marco Briganti, a San Martino in Strada, e prenderà il via alle ore 10:30.

La giornata commemorativa sarà preceduta da una funzione religiosa in suo onore, prevista per le 9:30 nella Chiesa Parrocchiale di San Martino in Strada, dove sarà celebrata una Messa di suffragio. Subito dopo, alle 9:45, avrà inizio una staffetta ciclistica intitolata “Pedaliamo insieme”, con partenza dalla Torre civica di Piazzetta della Misura, che si concluderà proprio nel luogo della commemorazione.

Le associazioni combattentistiche e d’arma sono state invitate a partecipare portando labari e medaglieri, sottolineando così l’importanza storica e simbolica dell’evento. L’iniziativa vuole ricordare con rispetto e gratitudine il sacrificio del Maggiore Briganti, un simbolo di dedizione e coraggio per la comunità locale e per l’intera nazione.