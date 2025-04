Forlì. 80° Anniversario della Liberazione Nazionale 1945-2025 – Programma delle iniziative

Per celebrare l’80° Anniversario della Liberazione Nazionale, 25 aprile 1945-2025, l’Amministrazione Comunale di Forlì in collaborazione con istituzioni, mondo scolastico e associazioni, ha coordinato un calendario di eventi.

Mercoledì 23 aprile , alle ore 15.30, presso l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena in via dei Gerolimini n. 6, incontro su “80° Anniversario della Liberazione 1945-2025. La Resistenza di tutti” a cura di Maurizio Gioiello e Gabriele Zelli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Giovedì 24 aprile

Alle ore 9.30, in via Balzella n. 81/A a Forlì, posa della Pietra d’Inciampo dedicata a Edo Bertaccini, uomo della Resistenza e Martire di Fossoli. Interverranno i familiari e le autorità cittadine . Sarà presente Dario Biagini , rappresentante della Fondazione Fossoli.



Alle ore 18.00, in Sala Dioniso, Casa Saffi in via Albicini n. 25, Forlì presentazione del libro Riccardo Fedel “Libero”. Dialogano con l’autore Maurizio Balestra, Vico Zanetti e Miro Gori.

Alle ore 21.00, nel Salone Comunale, ingresso da piazza Saffi n. 8, Forlì, presentazione del libro di Walter Veltroni “Iris, la Libertà” alla presenza dell’autore. La serata è organizzata in collaborazione con la Libreria Mondadori – Mega Forlì. Sarà presente il Sindaco Gian Luca Zattini. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Forlì. Informazioni e collegamento: Sarà presente una classe dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Marconi che nell’arco dell’anno scolastico ha partecipato ad una visita guidata sulle pietre d’inciampo presenti in città ed ha preso visione del video realizzato sulla storia di Edo Bertaccini da Fabio Blaco.in via Albicini n. 25, Forlì presentazione del libro Riccardo Fedel “Libero”. Dialogano con l’autore Maurizio Balestra, Vico Zanetti e Miro Gori., ingresso da piazza Saffi n. 8, Forlì, presentazione del libro di Walter Veltroni “Iris, la Libertà” alla presenza dell’autore. La serata è organizzata in collaborazione con la Libreria Mondadori – Mega Forlì. Sarà presente il Sindaco Gian Luca Zattini. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Forlì. Informazioni e collegamento: www.comune.forli.fc.it Venerdì 25 aprile

Alle ore 9.30, in piazza Saffi, si svolgeranno le Celebrazioni per la Liberazione Nazionale 25 aprile 1945-2025, alla presenza del Prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri, delle Autorità cittadine e delle Associazioni Combattentistiche d’Arma.

La cerimonia avrà inizio con la deposizione di corone commemorative ai lampioni dei Martiri e al Sacrario ai Caduti per la Libertà. Seguirà un intervento di Gian Luca Zattini, Sindaco di Forlì e dell’Assessora alla Cultura della Regione Emilia-Romagna Gessica Allegni.

Renderà gli onori un picchetto del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”. Accompagnerà la manifestazione la Banda Città di Forlì. Si proseguirà poi con la premiazione degli studenti vincitori dei concorsi indetti per il 25 Aprile 2025.

(In caso di maltempo la cerimonia di premiazione si terrà nel Salone Comunale, piazza Saffi n. 8). Alla manifestazione parteciperà una rappresentanza di familiari di ex combattenti della Seconda Divisione della Nuova Zelanda, formazione che ha partecipato alla Liberazione del territorio forlivese che, al termine, si recherà al Cimitero Britannico di Vecchiazzano.