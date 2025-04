Forlì, aggredisce e tenta una rapina ad una ragazza

Bloccato e arrestato dai carabinieri, grazie al tempestivo intervento di tre giovanissimi.

Domenica scorsa i carabinieri della Stazione di Ronco hanno arrestato un 31enne

cittadino pakistano, quale presunto autore di “tentata rapina” e “lesioni personali”.

I militari dell’Arma sono intervenuti in piena notte, in via Manzoni di Forlì, a seguito di una

segnalazione di una rapina in atto. I carabinieri, giunti immediatamente sul posto,

raggiungevano un gruppo di persone immobilizzando il presunto autore della rapina, che

aveva tentato di fuggire con la refurtiva e che era stato rincorso e contenuto da tre

giovanissimi, accorsi alle grida di aiuto della ragazza.

Dalla ricostruzione dei fatti i carabinieri accertavano che il trentunenne, poco prima,

mentre la ragazza stava camminando lungo la via, cercava di strapparle dalle mani la

borsa e, all’opposizione della giovane, l’aggrediva fisicamente provocandole delle lesioni.

Contestualmente la ragazza urlava, richiamando l’attenzione dei tre testimoni, che si

trovavano nelle vicinanze; questi ultimi telefonavano immediatamente ai carabinieri e

rincorrevano l’autore, raggiungendolo e contenendolo fino all’arrivo della pattuglia di

militari più vicina. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla proprietaria,

soccorsa dal personale sanitario del 118, prontamente intervenuto, e trasportata presso

l’ospedale Morgagni di Forlì, dove medica e dimessa con alcuni giorni di prognosi.

Al termine delle formalità di rito l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica

di Forlì, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Forlì in attesa dell’udienza

di convalida, nel corso della quale il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto

confermando, nei suoi confronti, l’applicazione della misura cautelare in carcere.

Forlì, 16.04.2025