Forlì Airport: GoToFly sigla partnership con Imperatore Travel World per la Summer 2025

Forlì, 15 novembre 2024 – Imperatore Travel World, uno dei principali tour operator italiani specializzato in viaggi e soggiorni nelle più belle località turistiche del Paese, annuncia la nuova partnership con GoToFly, marketing carrier di F.A. – Forlì Airport.

L’accordo, strutturato sulla prossima Summer Season 2025, è finalizzato all’offerta di nuove opportunità di viaggio sulle destinazioni italiane di particolare appeal così da attrarre un numero sempre più crescente di viaggiatori desiderosi di scoprire il meglio dell’Italia.

Imperatore Travel World e GoToFly uniranno le rispettive conoscenze e competenze puntando ad ampliare il peso specifico del network GoToFly a cominciare dalla Sicilia, dalle isole e dalle più ambite località di villeggiatura del Sud.

L’obiettivo comune è la valorizzazione delle destinazioni “domestiche” in modo da rispondere, con ancor maggiore offerta, alla domanda, via via crescente, espressa dal mercato attraverso pacchetti completi corredati da servizi dedicati. Più in dettaglio, Imperatore Travel World si occuperà dello sviluppo di soluzioni su misura mirate alla propria clientela, distribuendole poi capillarmente attraverso la sua fitta rete di agenzie di viaggio.

“Siamo felici di annunciare la nuova collaborazione con GoTo Fly – dice Tania Patalano, Chief Product Manager di Imperatore Travel World -. Potremo, infatti, presentare ai nostri clienti ulteriori opportunità di viaggio su destinazioni di primario interesse attivando collegamenti dedicati e proposte che garantiranno un’esperienza esclusiva e di alta qualità”.

“Questa intesa costituisce un primo traguardo prestigioso per GoToFly – commenta Paolo Amodeo, Chief Operating Officer -. La partnership siglata assieme a Imperatore Travel World ci consentirà da un lato di ampliare il ventaglio delle rotte coperte da GoToFly e dall’altro di lavorare accanto a un vero protagonista del settore contribuendo, attivamente, allo sviluppo del turismo in determinate aree del Sud”.

L’accordo commerciale sarà operativo a partire dal 14 novembre con i primi pacchetti e voli prenotabili direttamente sui siti web GoToFly e Imperatore Travel World.