Forlì, alla Fabbrica delle Candele torna “Long Train Running 3”: viaggio artistico e generazionale il 1° luglio

Una serata di emozioni, musica e storie condivise. Martedì 1° luglio 2025, alle ore 21:15, torna alla Fabbrica delle Candele di Forlì Long Train Running, il progetto artistico itinerante giunto alla sua terza edizione e inserito nel cartellone di Fabbrica Estate 2025. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Nato da un’idea di Andrea Marelli e prodotto dall’Associazione Demodè APS, Long Train Running è molto più di un semplice evento: è il risultato di un percorso collettivo e generazionale, in cui giovani artisti che inizialmente non si conoscevano hanno condiviso chilometri di viaggio, parole, musica e incontri, trasformando l’esperienza in un atto di ascolto, solidarietà e vicinanza.

«Un treno immaginario. Un gruppo di giovani artisti che non si conoscevano. Chilometri di strada, di incontri, di parole scambiate e note condivise», si legge nella presentazione ufficiale dell’evento. Così nasce questo progetto, che si propone come «un’occasione unica per farsi toccare dal vissuto di questi giovani viaggiatori dell’anima, e ritrovare, nelle loro storie, un po’ della nostra».

Sul palco si alterneranno i protagonisti di questa esperienza artistica e umana: Mattia G., Giulia, Tya, Melissa, Enza, Elena, Mattia U., Bruna, il gruppo Maledette Malelingue e il Gruppo Teatro IPS Versari Macrelli di Cesena. A condurre la serata sarà Sarah Fantinelli, che accompagnerà il pubblico con la sua voce narrante in un racconto corale e partecipato.

L’iniziativa rientra nel progetto Fabbrica 2.0, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, e rappresenta una tappa significativa dell’estate forlivese: non un concerto tradizionale, ma una restituzione creativa e profonda dell’esperienza vissuta dai partecipanti, intrecciando teatro, parole e musica in un dialogo autentico con il pubblico.

«Un evento che è insieme concerto, diario di viaggio e incontro generazionale, nato dall’urgenza di portare bellezza, solidarietà e ascolto in luoghi fragili, attraversando confini geografici ed emotivi», sottolinea il comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Forlì.