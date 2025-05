Forlì, alla “Fabbrica delle Candele” un omaggio a Tullo Morgagni, il visionario che inventò il Giro d’Italia

Nel cuore della città che gli diede i natali, Forlì rende omaggio a una delle sue figure più geniali e avventurose: Tullo Morgagni.

Venerdì 16 maggio alle ore 17.30, presso la Fabbrica delle Candele, sarà presentato il volume di Domenico Guzzo, “Tullo Morgagni. Il giornalista «volante» che inventò il Giro d’Italia”, nell’ambito del ciclo “Autori in Fabbrica”, promosso in occasione della 108ª edizione del Giro d’Italia.

La presentazione sarà un’occasione preziosa per (ri)scoprire un protagonista dimenticato della modernità italiana: un “giornalista volante” che ha lasciato un’impronta profonda nel mondo dell’informazione, dello sport e della cultura tecnica europea. Un appuntamento da non perdere per appassionati di storia, ciclismo e giornalismo.

IL LIBRO

Questo volume ripercorre, per la prima volta in maniera sistematica ed approfondita, l’eccezionale parabola esistenziale di Tullo Morgagni (Forlì, 1881 – Verona, 1919). All’alba del Novecento, appena diciottenne, giunge a Milano, dove si costruirà rapidamente una fulgida carriera giornalistica, dapprima nel quotidiano politico “L’Italia del Popolo”, poi nel mondo dell’emergente stampa sportiva. Diventa redattore-capo de “La Gazzetta dello Sport” (1905-1912), poi dal 1913 fondatore e direttore de “Lo Sport Illustrato”, infine guida illuminata della prima rivista nazionale integralmente dedicata all’industria del volo umano, “Nel Cielo” (1917). Frutto di un lungo scavo archivistico (in particolare nel Fondo Tullo Morgagni, conservato presso la Biblioteca comunale di Forlì), la ricostruzione realizzata dallo storico Domenico Guzzo recupera immagini inedite e documenti dimenticati per raccontare l’epica avventura di Tullo Morgagni, che a soli ventotto anni portava già i galloni di “padre” della stagione ciclistica italiana – avendone ideato l’evento di apertura, il Giro di Lombardia (1905), quello di chiusura, la Milano – Sanremo (1907), e la sua manifestazione centrale, il Giro d’Italia (1909). Un percorso oltremodo brillante che s’interromperà tragicamente e prematuramente a soli 37 anni, nella prima grande catastrofe aviatoria della storia italiana (il cosiddetto “disastro di Verona” del 2 agosto 1919, nel quale perirono 17 viaggiatori), ma che ci viene adesso restituito in tutta la sua valenza globale. I frutti dell’inesauribile inventiva e dell’ossessiva ricerca del limite umano espressi da Tullo Morgagni, rappresentano ancora oggi un misconosciuto pilastro dell’informazione giornalistica, della pratica sportiva, della mobilità collettiva in Italia e in Europa.

L’AUTORE

Domenico Guzzo (1982) è storico, saggista e docente di Scienze storiche dell’età contemporanea all’Università di Bologna – Campus di Forlì. Dirige l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena. Si occupa di storia politica, istituzionale e culturale dell’Italia contemporanea, con particolare attenzione alle dinamiche tra media, potere e società civile. È autore di numerosi studi scientifici, curatele e monografie. Collabora con enti culturali, fondazioni e istituzioni, e ha condotto ricerche specifiche sul ruolo del giornalismo nella costruzione dell’identità nazionale.

Il volume su Tullo Morgagni nasce da un lungo lavoro di scavo nel Fondo Morgagni della Biblioteca Comunale “A. Saffi” di Forlì, un archivio finora poco esplorato ma di grande valore per la storia del giornalismo e dello sport italiani.

