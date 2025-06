Forlì, alla Fabbrica delle Candele una serata tra yoga e mindfulness per il benessere di grandi e piccoli

Una serata all’insegna del benessere interiore e della consapevolezza quella in programma lunedì 30 giugno alla Fabbrica delle Candele, nell’ambito della rassegna estiva Fabbrica Estate 2025. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, si intitola “Yoga e Mindfulness per ritrovare se stessi”, ed è pensata per coinvolgere adulti e bambini in un’esperienza di meditazione, rilassamento e ascolto di sé.

Protagonista dell’evento sarà Monia Monti, pedagogista, formatrice e istruttrice certificata mindfulness, con oltre vent’anni di esperienza nel campo dell’educazione e della spiritualità. L’autrice presenterà il suo libro “Giochiamo a meditare per ritrovare calma e serenità in un mondo che corre veloce”, una guida alla meditazione pensata per i più piccoli, con otto pratiche guidate accompagnate da musica. «È un metodo per aiutare bambini e adulti a fermarsi, respirare e ritrovare la propria armonia interiore», spiega la stessa Monti.

La serata si aprirà alle 20:15 con una lezione dimostrativa gratuita di Olistic Workout, a cura delle insegnanti Arianna Comandini e Daniela Boschi del New Dance Studio. Si tratta di una disciplina olistica che unisce yoga, pilates e tai chi in un percorso armonico per il benessere psicofisico, orientato al riequilibrio attraverso il respiro, il movimento fluido e la meditazione finale. I partecipanti sono invitati a portare con sé un tappetino.

A seguire, alle 21:00, la presentazione del libro di Monia Monti, e infine alle 21:40 una sessione di respirazione e rilassamento guidata dalle insegnanti del New Dance Studio.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti, e ai partecipanti sarà offerta una bevanda depurativa. Un’occasione per rallentare il ritmo, riscoprire l’ascolto di sé e imparare nuovi strumenti per affrontare con serenità la frenesia della vita quotidiana.

Programma della serata:

Ore 20:15 – Olistic Workout con Arianna e Daniela (New Dance Studio)

Ore 21:00 – Presentazione del libro di Monia Monti

Ore 21:40 – Respirazione e rilassamento guidato

Evento organizzato dal Comune di Forlì – Assessorato alle Politiche Giovanili.