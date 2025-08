Forlì, allarme a Vecchiazzano: baby gang ancora in azione tra vandalismi e raid notturni

Torna la paura a Vecchiazzano, dove una banda di giovanissimi continua a seminare disordine. L’ultimo episodio risale a poche notti fa, quando un gruppo di minori ha fatto irruzione nel polisportivo di via Pigafetta, danneggiando attrezzature e strutture. Solo l’intervento di un residente, che ha prontamente chiamato la polizia, ha evitato conseguenze peggiori. Ma i teppisti, approfittando del buio, sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il vandalismo, però, non è l’unico problema. I residenti denunciano continui schiamazzi notturni, corse in motorino e disturbi della quiete pubblica, soprattutto in via Castel Latino. Altri comportamenti preoccupanti si registrano nel centro commerciale di via del Cavone, dove lo stesso gruppo è accusato di entrare nei negozi con atteggiamenti provocatori, lasciando rifiuti ovunque e infastidendo il personale.

Nelle scorse settimane, i minori avrebbero anche svuotato estintori per gioco, forzato la casina dell’acqua di via Magellano e rubato il denaro contenuto. Episodi simili si moltiplicano anche in altri quartieri della città. A fine luglio, nel rione Cava, due ragazzi hanno sfondato la porta d’ingresso di un supermercato riuscendo a portare via solo qualche dolce.

Il fenomeno, secondo i cittadini, è aggravato dal senso di impunità legato all’età dei responsabili. Intanto la tensione cresce, mentre si moltiplicano gli appelli per un maggiore presidio del territorio.