Forlì. Arena Rocca di Caterina Estate 2025: spettacolo Musicale “Gospel Sotto le Stelle”, sabato 14 giugno – ore 21:00

Il 14 giugno alle ore 21, nella splendida cornice della Rocca di Santa Caterina a Forlì, il coro più colorato della provincia saluterà l’ultimo sabato di primavera con un concerto intimo ed energico allo stesso tempo.

Pochi elementi musicali: la chitarra di Filippo Sansoni e le percussioni di Lorenzo Bulgarelli avvolgono in un continuo dialogo le voci dirette da Marco Ciancaglini, con la precisa scelta di un sound scarno ed essenziale. Strumenti acustici per ritrovare la veracità del canto Gospel nella sua forma più autentica e primordiale, quando la voce era il mezzo per chiedere a Dio un momento di speranza e di pace, se non in questa vita terrena, nella prossima, celeste.

Accanto agli Spiritual classici della tradizione americana come Oh, Happy Day o Oh, Freedom, lo Sweet Mama Singers Gospel Choir propone anche brani che hanno fatto la storia del Cinema come un medley tratto dal colossal Disney Il Re Leone e uno tratto dal film Sister Act.

La ricerca della radice della musica black spinge il coro a confrontarsi anche con brani di origine africana come Baba Yetu (il Padre Nostro in lingua Swahili).

In un momento storico ricco di contrasti, ecco un concerto che abbraccia culture lontane, con l’obiettivo di abbattere le barriere e ritornare alla condivisione di una spiritualità libera.

Per info e prenotazioni

3401523863

3717456934

Costo del biglietto

12 euro intero

10 euro ridotto (8-12 anni)

0-7 anni ingresso gratuito.