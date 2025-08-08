Forlì, arrestato 47enne per detenzione di marijuana destinata allo spaccio

Lo scorso 30 luglio i carabinieri della Stazione di San Martino in Strada, con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì, hanno arrestato un 47enne ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un’indagine del Comando provinciale, da tempo impegnato nel contrasto al traffico di droga, fenomeno che – come evidenziano i militari – coinvolge non solo adulti ma anche minorenni.

Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno individuato un locale adibito a serra, in uso esclusivo all’uomo. All’interno sono state trovate 24 piante di marijuana in fase di fioritura, 20 arbusti non ancora fioriti, 65 grammi di marijuana essiccata suddivisa in barattoli, circa 690 grammi di rami, foglie e residui, oltre a materiale per il confezionamento in dosi.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per le analisi di laboratorio.

Ultimate le formalità, il 47enne è stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Forlì, è stato rimesso in libertà in attesa dell’udienza davanti al giudice.