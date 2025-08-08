Forlì, arrestato 49enne per scontare pena residua di un anno e mezzo

Nella serata di ieri, giovedì 7 agosto, i carabinieri della Stazione di Ronco hanno arrestato un 49enne residente in città, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Aosta.

Il provvedimento riguarda una condanna definitiva per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali dolose, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza, commessi fino al gennaio 2025 nelle province di Aosta e Ravenna. All’uomo resta da scontare una pena di un anno, sei mesi e quattordici giorni di reclusione.

Dopo una serie di accertamenti, il 49enne è stato rintracciato nel centro cittadino nelle prime ore del pomeriggio. Ultimate le formalità di rito, è stato condotto alla Casa circondariale di Forlì, dove sconterà il residuo di pena stabilito dall’Autorità giudiziaria.