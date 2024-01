Forlì. Arrestato per stalking dopo aver nascosto un GPS sull’auto dell’ex fidanzata

La Polizia di Forlì ha arrestato un uomo per stalking. La vicenda riguarda una coppia di ex fidanzati e risale alla scorsa settimana. La donna, dopo aver deciso di interrompere la relazione, ha iniziato a subire minacce di morte ed appostamenti da parte dell’uomo. È emerso che l’uomo aveva nascosto un dispositivo GPS sull’auto della donna per controllarne gli spostamenti.

La situazione si è aggravata quando la donna ha iniziato una nuova relazione, scatenando la rabbia dell’uomo. La vittima ha ricevuto numerose minacce di morte, incluso un tentativo di strangolamento.

La denuncia presentata dalla vittima includeva messaggi, chiamate e audio con minacce, che sono serviti come prova per l’arresto dell’uomo. Durante la perquisizione, sono state trovate armi e il GPS utilizzato per pedinare la donna.

L’uomo, con precedenti in materia di armi, è stato portato in carcere e gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima, oltre all’obbligo di presentazione quotidiana in Questura.