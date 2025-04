Forlì candida Ex ATR e Foro Boario ai Piani di Sviluppo della Presidenza del Consiglio

Prosegue l’impegno del Comune di Forlì per la riqualificazione e rigenerazione urbana attraverso il recupero di aree pubbliche dismesse. Con una delibera di Giunta approvata il 2 aprile, l’Amministrazione ha deciso di partecipare al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato alla selezione di Piani di Sviluppo per la valorizzazione di aree in disuso o parzialmente in disuso.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Vittorio Cicognani sottolinea come questa opportunità rappresenti un’occasione strategica per rafforzare l’infrastrutturazione urbana e proseguire il percorso già avviato dalla Giunta per restituire dignità a spazi abbandonati. Tra gli esempi citati, l’acquisto e l’avvio degli interventi sull’ex zuccherificio Eridania, le operazioni sull’ex Centrale Avicola e la riqualificazione della vecchia sede del convento della Ripa, oggetto di un accordo con il Ministero della Cultura e il Demanio per trasformarlo in un complesso multifunzionale a servizio della comunità.

Nel dettaglio, il Comune ha candidato tre progetti, per un investimento complessivo pari a 10,4 milioni di euro, di cui 1,1 milioni coperti con fondi comunali. I progetti interessano un comparto urbano situato a est del centro storico e prevedono: il completamento degli spazi dell’ex deposito ATR con destinazione associativa, espositiva e laboratoriale; interventi di funzionalizzazione dell’area delle tettoie del Foro Boario; e la ristrutturazione di un edificio dismesso adiacente, già sede veterinaria, da riconvertire in centro polifunzionale.

A completamento delle opere, è prevista anche la realizzazione di una pista ciclabile lungo via Vespucci, pensata per garantire un collegamento sostenibile e sicuro tra i due siti.

Il Piano di Sviluppo è stato elaborato da un gruppo di lavoro interno all’Amministrazione, che ha coinvolto in sinergia più settori tecnici del Comune: dagli Edifici Pubblici alle Infrastrutture, dalla Mobilità alla Pianificazione Urbanistica, dalle Politiche Ambientali all’Unità Strategie Fondi Europei e Nazionali. «Un lavoro svolto con grande professionalità e dedizione, che voglio ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione» ha concluso l’assessore Cicognani.