Forlì celebra gli 80 anni dalla Liberazione: cerimonie, spettacoli e memoria per il 25 Aprile

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione Nazionale, l’Amministrazione Comunale di Forlì ha messo in campo un ricco programma di iniziative che dal 19 al 25 aprile coinvolgeranno istituzioni, scuole, associazioni culturali e la cittadinanza. Un calendario articolato tra momenti commemorativi, presentazioni di libri, spettacoli e riflessioni storiche, per celebrare la memoria della Resistenza e i valori fondanti della democrazia.

Il via sabato 19 aprile: memoria e storia nei quartieri

Il primo appuntamento è in programma per sabato 19 aprile alle ore 11.00 in via Orceoli, zona parcheggio palestra Buscherini, presso il cippo dedicato ai partigiani Leo Gramellini e Remigio Saviotti. La cerimonia, intitolata “A 80 anni dalla Liberazione”, è organizzata in collaborazione con il Quartiere Pianta Ospedaletto Coriano, AUSER e ANPI Forlì, e sarà seguita da un approfondimento storico a cura di Gabriele Zelli, focalizzato sugli anni 1943-1944 e sull’impatto della guerra nei quartieri forlivese.

Dal 23 aprile: archivio, pietre d’inciampo e cultura

Mercoledì 23 aprile, alle ore 15.30, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena ospiterà un incontro dal titolo “La Resistenza di tutti”, un momento di riflessione curato da Maurizio Gioiello e Gabriele Zelli, ad accesso libero fino a esaurimento posti.

La giornata di giovedì 24 aprile sarà scandita da tre appuntamenti centrali. La mattina, alle 9.30, in via Balzella 81/A, si terrà la posa di una nuova Pietra d’Inciampo in memoria di Edo Bertaccini, martire di Fossoli. Nel pomeriggio, alle 18.00, a Casa Saffi sarà presentato il libro “Libero” di Riccardo Fedele. In serata, alle ore 21.00, nel Salone Comunale, sarà ospite Walter Veltroni per raccontare “Iris, la Libertà”, in collaborazione con la Libreria Mondadori Mega. A fare gli onori di casa sarà il Sindaco Gian Luca Zattini.

25 aprile: cerimonia ufficiale, festa popolare e teatro al Parco Urbano

La giornata clou delle celebrazioni si svolgerà venerdì 25 aprile, a partire dalle ore 9.30 in piazza Saffi. La cerimonia istituzionale si aprirà con la deposizione di corone ai lampioni dei Martiri e al Sacrario dei Caduti per la Libertà. Interverranno il Sindaco Zattini, il Prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri e l’Assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni. Il picchetto d’onore sarà affidato al 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”, con l’accompagnamento musicale della Banda Città di Forlì.

Durante la cerimonia si terrà anche la premiazione degli studenti vincitori dei concorsi dedicati al 25 aprile. In caso di maltempo, le premiazioni si sposteranno nel Salone Comunale.

Un momento significativo sarà rappresentato dalla presenza di una delegazione di familiari di ex combattenti della II° Divisione della Nuova Zelanda, che al termine della manifestazione si recherà al Cimitero Britannico di Vecchiazzano, rendendo omaggio ai caduti.

Pomeriggio al Parco Franco Agosto tra musica, teatro e volontariato

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio al Parco Urbano “Franco Agosto” con una festa popolare a partire dalle 14.30. Previsti stand di associazioni di volontariato e dei gruppi Alpini, accompagnati da vino e ciambella.

Alle ore 15.00, nell’area palco dell’ingresso di via Fiume Montone, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Memorie Ribelli – Storie dalla Resistenza”, curato dalle associazioni Pietre Resistenti e 18conLode. A concludere la giornata, alle 16.30, il concerto della Banda Città di Forlì (in caso di maltempo il concerto sarà spostato al Salone Comunale).

Una settimana per ricordare, riflettere e celebrare, nel segno della libertà riconquistata, che da ottant’anni continua a essere patrimonio condiviso e da custodire.