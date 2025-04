Forlì cerca un nuovo nome per il Palagalassi: aperte le proposte di sponsorizzazione

Il Comune di Forlì apre ufficialmente la caccia al nuovo nome del Palagalassi. È stato infatti pubblicato l’avviso pubblico rivolto a sponsor e soggetti interessati ad associare il proprio nome al principale impianto sportivo della città, che potrà essere ribattezzato per un periodo di due anni, rinnovabile per un ulteriore biennio.

“Il Palagalassi – spiega l’assessore allo Sport Kevin Bravi – è una delle strutture polifunzionali più importanti della Romagna, con una capienza di 5.592 posti e un utilizzo che spazia dal basket agli eventi culturali, musicali e fieristici”. Attualmente è la casa della Pallacanestro 2.015 Forlì, ma ospita anche competizioni nazionali e internazionali di diverse discipline.

La struttura, situata in via Punta di Ferro 2, sorge in una zona strategica, tra la Fiera, il centro commerciale Punta di Ferro e la nuova area Formì. Un punto di snodo che unisce sport, cultura e intrattenimento. Per migliorarne ulteriormente funzionalità e accoglienza, dal giugno 2024 è in corso un importante intervento di riqualificazione finanziato con fondi PNRR, che proseguirà fino al 2025.

Con il bando pubblicato, il Comune offre l’opportunità a imprese, associazioni, fondazioni e altri soggetti di acquisire il naming dell’impianto, con la possibilità di promuovere marchi, loghi, prodotti e servizi in spazi predefiniti.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 26 maggio 2025 all’indirizzo PEC: sport@pec.comune.forli.fc.it.

L’avviso completo e i documenti allegati sono disponibili sull’albo pretorio del Comune al link:

? https://forli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/1059066