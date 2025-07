Forlì-Cesena. Carabinieri forestali, controlli per la tutela dell’ambiente e gestione illecita dei rifiuti. Due persone denunciate e tre sanzionate amministrativamente

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Gruppo Forestale di Forlì-Cesena, in particolare dei Nuclei di Forlì, Mercato Saraceno, Predappio e Santa Sofia, hanno intensificato i controlli a tutela dell’ambiente e alla prevenzione delle condotte illecite nella gestione dei rifiuti pericolosi e non.

Le attività preventive, svolte nelle aree del territorio ritenute più a rischio, si sono concluse con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di due persone:

-una prima per “inottemperanza all’ordinanza sindacale in materia di gestione dei veicoli fuori uso”, per non avere rimosso e smaltito il proprio mezzo nei termini previsti;

-una seconda per “abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi sul suolo pubblico”, poiché sorpresa ad abbandonare sulla strada alcuni elettrodomestici, mobili ed utensili.

Nel contesto di tali controlli, i carabinieri forestali hanno inoltre proceduto amministrativamente, nei confronti di tre uomini per “mancata consegna presso un centro di raccolta di un veicolo destinato alla demolizione” – violazione che ha comportato la sanzione di euro 1.666,67 per ciascuno – in quanto, i veicoli di proprietà destinati alla rottamazione presso strutture adeguate sono stati abbandonati in luoghi non idonei e, in due dei tre casi, erano anche mancanti di parti essenziali per la circolazione stradale.

L’attività descritta si inquadra nell’ambito delle azioni svolte quotidianamente dai Carabinieri Forestale in difesa dell’ambiente nelle sue varie componenti del suolo, delle acque, dell’aria e della biodiversità.

Forlì, 8 luglio 2025