Forlì-Cesena celebra la Giornata dell’Europa: progetti locali e visione futura al centro della conferenza provinciale

Una mattinata di riflessione, condivisione e prospettive future: la Provincia di Forlì-Cesena celebra oggi la Giornata dell’Europa con un evento dedicato all’impatto concreto delle politiche comunitarie sul territorio romagnolo. La conferenza, dal titolo “L’Europa nel territorio forlivese e cesenate: esperienze, successi e prospettive”, si svolge dalle 10 alle 12.30 presso la Sala del Consiglio della sede provinciale in Piazza Morgagni.

Organizzata dall’Ufficio Progettazione Europea della Provincia, l’iniziativa punta a far emergere i benefici tangibili dei fondi europei nella vita delle comunità locali e a incoraggiare una partecipazione sempre più consapevole delle amministrazioni e dei cittadini alle opportunità dell’Unione.

Progetti reali, risultati concreti

L’incontro si apre con l’intervento di Caterina Brancaleoni, dirigente della Regione Emilia-Romagna, che illustrerà come i finanziamenti europei vengono trasformati in azioni concrete per lo sviluppo del territorio. Seguirà Valentina Ridolfi, assessora del Comune di Rimini, con la presentazione del progetto Romagna Next, esempio virtuoso di pianificazione sovracomunale per la crescita sostenibile.

Spazio poi alle buone pratiche locali: Comuni come Cesena, Forlì, Meldola e Cesenatico racconteranno le esperienze positive maturate grazie alla partecipazione a bandi europei. A concludere la mattinata sarà Francesco Errani, in collegamento da Bruxelles, rappresentante della Regione Emilia-Romagna presso le istituzioni europee, che offrirà uno sguardo d’insieme sulle sfide e le opportunità dell’attuale scenario continentale.

Un’Europa vicina ai cittadini

«Questa giornata – afferma Milena Garavini, consigliera provinciale con delega alle politiche europee – è un’occasione preziosa per ricordare che l’Europa non è distante, ma parte integrante delle nostre comunità. I progetti europei contribuiscono ogni giorno a migliorare la qualità della vita nei nostri territori. Far conoscere queste opportunità è il primo passo per coglierle al meglio.»