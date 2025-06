Forlì-Cesena. Manutenzione delle strade provinciali: il consigliere Vallicelli interpella il Presidente della Provincia

Il consigliere provinciale Daniele Vallicelli (Forza Italia – Lista “La Provincia di Forlì-Cesena per la Romagna”) ha presentato un’interrogazione formale al Presidente della Provincia di Forlì-Cesena per fare chiarezza sulla situazione della manutenzione della rete viaria provinciale.

Nel documento, il consigliere richiama l’attenzione sugli effetti della Legge Del Rio (L. 56/2014), che ha profondamente ridisegnato il ruolo delle Province, lasciando questi enti in una fase di transizione istituzionale. Nonostante tale riforma, Vallicelli evidenzia come le Province continuino a essere fondamentali per il territorio, con competenze dirette su settori chiave come la viabilità.

“Le Province – dichiara Vallicelli – mantengono una funzione centrale nella vita quotidiana di cittadini e imprese, soprattutto in ambiti come la sicurezza stradale, spesso trascurata nelle aree meno centrali.”

L’interrogazione nasce anche a seguito di articoli apparsi recentemente sulla stampa, che riportano presunte riduzioni di fondi da parte del Governo per la manutenzione delle infrastrutture stradali. Nel prendere atto che comunque il Governo ha poi reintrodotto i fondi per questo importante settore, il consigliere chiede all’Amministrazione provinciale di fornire un quadro aggiornato sullo stato degli interventi relativi a ogni strada di competenza, con indicazioni precise su fondi disponibili, opere previste e fasi progettuali o esecutive in corso.

“Alla luce delle criticità emerse – prosegue Vallicelli – è necessario comprendere se la Provincia abbia attivato misure per accelerare la realizzazione degli interventi, soprattutto in quelle situazioni in cui si evidenziano urgenze o disagi per la cittadinanza.”

Con questa iniziativa, il consigliere Vallicelli intende sollecitare un’azione più incisiva e trasparente da parte dell’Ente, affinché la manutenzione della rete viaria venga affrontata con la dovuta attenzione e tempestività.

“È fondamentale – conclude – garantire infrastrutture sicure e adeguate, assicurando una gestione efficace delle risorse pubbliche, con tempi certi e soluzioni concrete.”