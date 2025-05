Forlì, “Con i piedi nel fango”: la mostra fotografica di Cristiano Frasca arriva a Forlì dopo l’esordio in Parlamento

Dopo l’allestimento alla Camera dei Deputati, arriva nel cuore di Forlì la mostra fotografica “Con i piedi nel fango – Racconto ai margini della cronaca” del fotoreporter Cristiano Frasca, un intenso percorso visivo dedicato all’alluvione del maggio 2023 e alle sue ferite ancora aperte.

L’inaugurazione è in programma martedì 3 giugno alle ore 9.30 al Sacrario dei Caduti di corso Diaz, all’angolo con via Sant’Antonio Vecchio. L’evento si colloca anche all’interno delle iniziative per i 140 anni del quotidiano “Il Resto del Carlino”, ed è promosso dal Comune di Forlì, insieme a Anmig provinciale e al Gruppo Alpini.

Alla presentazione interverranno lo stesso autore Cristiano Frasca, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni e il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, titolare della delega alla cultura.

La mostra, che documenta la tragedia dell’alluvione con uno sguardo empatico e diretto, sarà visitabile da sabato 31 maggio a mercoledì 18 giugno. Gli orari di apertura sono: nei prefestivi e festivi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; durante le serate dei “Mercoledì in corso”, dalle 20 alle 23. Le visite per scolaresche e gruppi possono essere prenotate chiamando il numero 0543.35521.