Forlì, controlli a tappeto della Polizia Locale in centro: un rimpatrio, sanzioni per droga, bivacco e ubriachezza

Proseguono senza sosta i controlli straordinari della Polizia Locale nel centro storico di Forlì. Gli agenti dell’Unità Centro Storico e Antidegrado hanno intensificato le attività di presidio e verifica, portando a risultati significativi in termini di sicurezza e contrasto al degrado urbano: tra questi, l’identificazione di 66 persone, un rimpatrio per irregolarità sul soggiorno, una denuncia per occupazione abusiva e diverse sanzioni per violazioni legate a stupefacenti, bivacco e ubriachezza molesta.

I controlli si sono concentrati sia negli alloggi ACER che nelle aree attigue a Piazza Saffi, dove si registra una maggiore presenza di persone che, secondo l’amministrazione, contribuiscono a creare situazioni di degrado.

«Ringrazio la Polizia Locale per l’impegno e la determinazione che stanno mettendo in campo per rendere il nostro centro storico sempre più sicuro e accogliente per i nostri cittadini», ha dichiarato l’assessore alla sicurezza Luca Bartolini. «Come avevamo richiesto, i nostri agenti in borghese hanno rafforzato i controlli e i presidi di sicurezza in tutto il centro storico, con l’obiettivo di combattere e prevenire ogni situazione di degrado e illegalità».

Tra le sanzioni elevate, una ha riguardato un soggetto trovato in possesso di sostanze stupefacenti, mentre altri due individui sono stati multati per ubriachezza molesta. Due ulteriori sanzioni sono state comminate per bivacco abusivo in spazi pubblici.

Verifiche anche sugli esercizi commerciali

Parallelamente, sono proseguiti anche i controlli a cura della Sezione Annonaria della Polizia Locale, in collaborazione con il personale dell’AUSL – igiene alimenti e veterinaria. In uno degli esercizi commerciali ispezionati sono state elevate due diffide amministrative per la mancata esposizione dei prezzi e degli orari di apertura e chiusura. L’AUSL ha inoltre riscontrato irregolarità legate all’abilitazione per la manipolazione degli alimenti.

«Continuano i presidi e i controlli sempre più stretti, al fine di preservare il centro storico e i suoi frequentatori da soggetti che vi si recano con il solo scopo di portare degrado e criminalità», ha aggiunto Bartolini.

Il Comandante Festari: “Sicurezza e decoro sono la nostra priorità”

A fare il punto operativo è intervenuto anche Claudio Festari, Comandante della Polizia Locale: «Proseguiremo nella nostra attività di monitoraggio del centro storico con la massima attenzione e determinazione, controllando gli immobili, le attività economiche e soprattutto le eventuali violazioni al Regolamento di Polizia Urbana e ai codici civile e penale. La sicurezza dei cittadini e il decoro del centro storico di Forlì sono una nostra assoluta priorità».