Forlì, controlli dei carabinieri agli esercizi commerciali del centro. Elevate sanzioni per 14.150 euro e sospesa una attività 

Nella decorsa mattina, nell’ambito di servizi coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì e della Stazione di corso Mazzini, unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Bologna e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Forlì, hanno effettuato una serie di controlli ad alcuni esercizi commerciali etnici, ubicati all’interno di gallerie commerciali del centro cittadino.

All’esito delle verifiche, svolte su esercizi che somministrano alimenti e che si sono protratte per tutta la mattinata, sono state elevate sanzioni amministrative per 10.300,00 euro nonché ammende per 1.850,00 euro.

A carico di una delle attività imprenditoriali controllate è stato adottato il provvedimento della sospensione per aver violato le normative sulla “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” nonché il “regolamento C.E. sulla tracciabilità degli alimenti”, la “direttiva relativa ai controlli sulla sicurezza alimentare” ed il “regolamento CE sulla conformità e i requisiti di sicurezza alimentare”.

Nella medesima circostanza, a carico di un’ulteriore attività commerciale, sono stati sequestrati amministrativamente 82 chilogrammi di alimenti scaduti non tracciabili, sanzionando amministrativamente l’esercizio commerciale per inottemperanza delle procedure HACCP, per un totale di euro 2.000,00 Euro, con contestuale richiesta delle prescrizioni da parte della competente azienda sanitaria.

Forlì, 17.04.2025