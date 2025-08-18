Forlì, controlli dei carabinieri nel weekend: 5 denunce tra guida in stato d’ebbrezza, furto e droga

Durante il fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Forlì hanno intensificato i controlli sul territorio, coinvolgendo il Nucleo Operativo e Radiomobile e la Stazione di San Martino in Strada, con particolare attenzione alla circolazione stradale e al contrasto di comportamenti illeciti.

Le attività hanno portato alla denuncia di cinque persone alla Procura della Repubblica di Forlì:

Tre automobilisti – tra cui una donna – sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica , con tassi alcolemici superiori ai limiti di legge. Le patenti sono state ritirate e due veicoli posti sotto fermo amministrativo.

Un uomo è stato denunciato per furto aggravato , poiché sorpreso con generi alimentari sottratti in un supermercato cittadino.

Un giovane è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, trovato in possesso di hashish suddiviso in dosi pronte alla vendita; la droga è stata sequestrata.

I servizi dei carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle norme sul territorio.