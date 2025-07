Forlì, controlli straordinari dei carabinieri: 13 denunciati e 3 giovani segnalati per droga

Tre automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, con tassi alcolemici compresi tra 0,89 g/l e 3,68 g/l. Due di loro sono stati coinvolti in incidenti stradali. Le patenti di guida sono state ritirate e i veicoli affidati a conducenti idonei, mentre in un caso il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.