Forlì: controlli straordinari dei carabinieri durante il weekend

Nel decorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Forlì, in particolare delle Stazioni di San Martino in Strada e Castrocaro Terme, hanno effettuato mirati servizi, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale nonché al contrasto delle condotte illecite.

Le attività, svolte prevalentemente in orario serale e notturno, hanno portato

-all’arresto di due giovani per “tentato furto aggravato”, poiché sorpresi a rubare all’interno di un supermercato di Forlì. La merce recuperata è stata restituita all’avente diritto. Nella circostanza i due giovani, risultati sprovvisti di regolare permesso di soggiorno e trovati in possesso di alcuni grammi di hashish (sequestrati amministrativamente poiché asseritamente destinati ad uso personale), sono stati anche denunciati per “essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale” e segnalati, alla Prefettura di Forlì-Cesena quali assuntori di sostanze stupefacenti;

nonché alla denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di:

-un giovane per “ricettazione”, poiché trovato in possesso di uno smartphone rubato la sera prima all’interno del Parco Franco Agosto di Forlì. Il cellulare, recuperato, è stato restituito all’avente diritto;

-due giovani in concorso per “furto aggravato”, poiché trovati in possesso di una bicicletta asportata poco prima nel centro di Castrocaro Terme, che è stata sottoposta a sequestro per la successiva restituzione all’avente diritto;

-un automobilista, per “violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro” e “sottrazione / danneggiamento di cose sottoposte a sequestro”, poiché sorpreso, in località lontana dalla sua abitazione dove aveva l’obbligo di custodirla, alla guida della propria autovettura nonostante fosse stata sottoposta a sequestro amministrativo da un Comando della Polizia Locale del ravennate;

-un uomo per “detenzione illecita di sostanza stupefacente”, poiché trovato in possesso di circa 2 grammi di stupefacente e materiale idoneo al suo confezionamento in dosi.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai Carabinieri, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Forlì, 25.06.2025