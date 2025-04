Forlì, controlli straordinari dei carabinieri durante le festività pasquali. Una persona arrestata e cinque denunciate

I carabinieri della Compagnia di Forlì – in particolare del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni di Castrocaro Terme e Forlì Corso Mazzini – hanno intensificato i servizi di controllo durante le festività pasquali, con la finalità di migliorare la prevenzione dei reati e assicurare la tranquillità di chi vive o visita il territorio forlivese. Sono stati potenziati i controlli alla circolazione stradale, sulla prevenzione di comportamenti pericolosi alla guida e sul rigoroso rispetto delle normative del Codice della Strada, al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti durante un periodo di intenso traffico. I carabinieri hanno anche rafforzato i servizi di vigilanza al fine di prevenire la commissione dei reati predatori, in tutte le aree della città maggiormente frequentate, senza tralasciare i quartieri periferici e quelli più sensibili.

Le attività svolte hanno portato ai seguenti risultati:

un 48enne, arrestato in esecuzione al decreto di sospensione dell’espiazione della pena a domicilio disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, che aveva violato prescrizioni imposte a seguito di condanna per il reato di “furto aggravato”. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Forlì;

un giovane denunciato per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena ed il veicolo affidato a persona di fiducia idonea alla guida;

un automobilista – successivamente rintracciato – denunciato per “fuga in caso di sinistro stradale con lesioni”, “lesioni personali stradali gravi” e “omissione di soccorso”, per avere investito un pedone dandosi subito dopo alla fuga, omettendo di prestare soccorso alla persona che, trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Morgagni di Forlì è stato dimesso con diversi giorni di prognosi;

un pregiudicato denunciato per “violazione delle disposizioni del foglio di via obbligatorio”, poiché sorpreso nei pressi di un esercizio commerciale del centro di Castrocaro Terme, nonostante gli fosse stato recentemente notificato il provvedimento di foglio di via da quel comune con il divieto di rientrare, per la durata di anni tre.

un uomo denunciato per “violenza o minaccia nei confronti di un incaricato di pubblico servizio” per avere minacciato un autista di linea della Start Romagna;

un giovane denunciato per “porto abusivo di armi” poiché trovato in possesso di un coltello serramanico con lama di medie dimensioni, sottoposto a sequestro.

Forlì, 22 aprile 2025