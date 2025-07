Forlì: controlli straordinari dei carabinieri, un arresto e quattro persone denunciate 

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Forlì, in particolare della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Ronco e San Martino in Strada, hanno effettuato mirati servizi nel capoluogo, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale nonché al contrasto delle condotte illecite.

L’attività preventiva, svolta prioritariamente in orario serale e notturno, si è conclusa con:

l’arresto di un giovane straniero per “furto aggravato”, poiché veniva intercettato dai carabinieri della Stazione di Ronco e trovato in possesso di indumenti per un valore complessivo di circa 300 € asportati all’interno di due esercizi pubblici del centro commerciale, poi restituiti alle parti lese. L’uomo al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma Carabinieri in attesa della convalida, che si è tenuta il giorno successivo, nel corso della quale il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto;

nonché la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di quattro persone:

un automobilista per “guida in stato di ebbrezza” poiché, a seguito di sinistro stradale, è stato sottoposto ad accertamento etilometrico, risultando con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e, il veicolo, affidato a persona di fiducia.

una donna per “lesioni personali”, “minaccia” e “danneggiamento” poichè, all’interno del locale pronto soccorso danneggiava alcuni monitor. Nella circostanza minacciava e si avventava nei confronti di un’infermiera, intervenuta per placare la donna, procurandole lievi lesioni;

un uomo per “evasione”, poiché, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nel corso del controllo da parte dei carabinieri, senza alcuna preventiva autorizzazione, è risultato assente dal luogo di detenzione;

un giovane uomo per “furto aggravato” poiché, sottoposto alla misura della libertà vigilata con permanenza notturna presso una comunità forlivese, nel corso della notte rimaneva coinvolto in una fuoriuscita stradale a bordo di un veicolo asportato in precedenza. L’autovettura è stata restituita all’avente diritto.

Forlì, 04.07.2025