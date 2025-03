Forlì, elezioni per il rinnovo dei 21 Comitati di Quartiere: affluenza in crescita

Lo scorso 30 marzo si sono svolte a Forlì le elezioni per il rinnovo dei 21 Comitati di Quartiere. I seggi sono stati aperti alle 8:30 e chiusi alle 19:00, con una pausa tra le 13:30 e le 14:00. I dati ufficiosi sull’affluenza hanno mostrato una partecipazione di 8.158 elettori, pari all’8,28%, con un incremento rispetto alle votazioni del 2021, quando votarono 6.553 cittadini (6,71%).

Il quartiere con il maggior numero di votanti è stato quello dei Romiti, con 822 elettori (25,34% degli aventi diritto). Altri quartieri con alta affluenza sono stati Ronco (522), Pianta-Ospedaletto (533), e Cà Ossi (594). In termini percentuali, i quartieri Villafranca-San Martino in Villafranca (18,85%) e Carpena, Magliano, Ravaldino in Monte-Lardiano (18,84%) hanno registrato i risultati migliori.

I dati ufficiali, con l’elenco degli eletti, saranno pubblicati domani sul sito web del Comune di Forlì, www.comune.forli.fc.it.