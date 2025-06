Forlì. FABBRICA ESTATE 2025 – QUINTA EDIZIONE. Un’estate di teatro, musica, incontri e creatività giovanile alla Fabbrica delle Candele

Marco Viroli – Coordinatore Artistico della Fabbrica delle Candele: «Fabbrica Estate non è solo un contenitore di eventi, ma un’esperienza condivisa che mette al centro la creatività giovanile. In questa quinta edizione abbiamo voluto dare ancora più spazio ai linguaggi espressivi contemporanei, con un cartellone che dialoga con il presente e valorizza il talento emergente. Il palco della Fabbrica è un luogo vivo, dove ogni sera prende forma un’idea di futuro.»

Rossella Ibba – Dirigente del Servizio Politiche Giovanili del Comune di Forlì: «Questa rassegna è il risultato di un lavoro corale che unisce istituzioni, scuole, associazioni e giovani. Ogni edizione si arricchisce di nuove energie, e Fabbrica Estate 2025 rappresenta al meglio l’evoluzione di un progetto capace di ascoltare il territorio e trasformarlo in proposta culturale di qualità. Un esempio virtuoso di co-progettazione pubblica.»

DICHIARAZIONI Paola Casara – Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì: «Fabbrica Estate è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate forlivese. In cinque anni si è affermato come spazio aperto e dinamico, capace di valorizzare le idee e l’energia dei giovani. Continuiamo a investire su questo progetto perché crediamo che sostenere le nuove generazioni significhi costruire il futuro della nostra città.»

Arrivata al suo quinto anno consecutivo, la rassegna si distingue per la qualità e la varietà delle proposte, e rappresenta oggi un punto di riferimento nel panorama culturale cittadino, in grado di valorizzare l’energia creativa giovanile e di rigenerare il tessuto urbano attraverso la cultura.

Fabbrica Estate si conferma un progetto di grande respiro, capace di coniugare intrattenimento e formazione, svago e cittadinanza attiva, attraverso una proposta multidisciplinare che spazia dalla musica dal vivo al teatro, dalla letteratura alle arti visive, passando per talk, incontri, performance e laboratori.

Il programma è stato presentato ufficialmente oggi in conferenza stampa alla presenza dell’Assessorea alle Politiche Giovanili Paola Casara, della Dirigente comunale Rossella Ibba e del Coordinatore Artistico della Fabbrica delle Candele Marco Viroli, che hanno illustrato le linee guida di una manifestazione sempre più radicata nel territorio e nel tessuto creativo della città.

Dopo tre serate di anteprima che si sono svolte il 3, 4 e 5 giugno, entra nel vivo la quinta edizione di Fabbrica Estate, la rassegna estiva promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, che fino al 31 luglio 2025 animerà la Fabbrica delle Candele con un ricco calendario di appuntamenti pensati per e con i giovani.

La Fabbrica delle Candele si accende per l’estate 2025 con un ricco cartellone di eventi che spaziano tra musica, teatro e incontri culturali, all’insegna della creatività giovanile, della partecipazione e della contaminazione tra generi.

I tre eventi del 3 giugno (“La favola dei Saltimbanchi” – Teatr’ok, Compagnia delle Forchette), 4 giugno (Piccoli gesti grandi cambiamenti” – Comune Forlì e FMI) e 5 giugno (“QMNSDF” – Compagnia OGM) hanno costituito una sorta di Anteprima Fabbrica Estate 2025, anticipando lo spirito creativo e coinvolgente della rassegna con teatro per ragazzi, improvvisazione a tema ambientale e musical giovanile.

Dal 10 giugno al 24 luglio, FABBRICA ESTATE 2025 offrirà una trentina di serate tra spettacoli teatrali, concerti, contest musicali, progetti e momenti di riflessione. Di seguito il programma diviso per sezioni tematiche.

TEATRO

RASSEGNA TEATRO ARROCCATO NELLA FABBRICA di FO_Emozioni

XXI Edizione

Giovedì 19 giugno – Da Napoli in su – Parole e Musica | Compagnia Ortica / Gli Slan di Sandra

Giovedì 26 giugno – Basta che funzioni | Compagnia Teatro delle Forchette

Giovedì 3 luglio – IMPROSA – Quando dormi il teatro improvvisa | Compagnia delle Ventirose

Giovedì 17 luglio – Note d’Arte – Tali & Quali 2025 | Compagnia dell’Anello

Giovedì 24 luglio – I vicini scomodi | Compagnia Teatro delle Forchette

Giovedì 31 luglio – Donne sull’orlo di una crisi di Musical 2.25 | Qaos Gruppo Teatrale

FESTIVAL TEATRO GRANDE AMORE – FITA Emilia Romagna

IX Edizione

Sabato 5 luglio – In tre sotto al letto | Compagnia degli Imprevisti

Domenica 6 luglio – Il silenzio grande | Compagnia Il Pomodoro

Sabato 12 luglio – Amleto, in persona | Compagnia Teatro delle Forchette

Domenica 13 luglio – Il malato immaginario | Compagnia Il Passaggio

Sabato 19 luglio – La terrazza | Compagnia Il Piccolo di Imola

Domenica 20 luglio – Se Dio fosse donna | Compagnia Area Fuori Tema

Sabato 26 luglio – La gallina dalle uova d’oro | La Compagnia delle favole

PROGETTI TEATRALI ORIGINALI

Martedì 24 giugno – Ragni di Marco Boccaccini | Gruppo Gonia

MUSICA

PROGETTI MUSICALI

Martedì 1 luglio – Long Train Running – Edizione 2025 | Live finale – a cura di Demodè APS

CONCERTI & LIVE SPECIALI

Martedì 10 giugno – Party Amo | con Fuzzy Band e Eretika – a cura di Forlì Cultura

Venerdì 27 giugno – P’ri Mont dla Dugarì | Al Caravël (poema musicale in dialetto) – a cura di Zirialab

Martedì 8 luglio – Malaman Furian Della Cort Trio Jazz | a cura di ForlìMusica

Lunedì 14 luglio – Orchestra del Reciclaje di Madrid + studenti Masini | Progetto musicale interculturale – a cura di Noviart

Venerdì 18 luglio – Il Ritmo della Terra | Giuliano De Angelis (violoncello) e Alessandro Minci (chitarra) – a cura di Forlì Cultura

Martedì 22 luglio – MonnaElisa in live acustico – 1721 | Intervista e conduzione a cura di Farno

Domenica 27 luglio – Arie d’Incanto Viaggio musicale nelle terre celtiche | Vera Della Scala – voce, Marta Ghezzi – violino, Marta Celli – arpa celtica – a cura di Forlì Cultura

CONCORSI & PERFORMANCE GIOVANILI – Timeless School Contest 2025

Martedì 17 giugno – Finale Band – Parte 1 | Associazione Timeless APS

Martedì 15 luglio – Finale Band – Parte 2 | Associazione Timeless APS

APPROFONDIMENTI

Lunedì 30 giugno – Yoga e Mindfulness per ritrovare se stessi

Presentazione del libro Giochiamo a meditare di Monia Monti

Martedì 29 luglio – Il futuro del lavoro nel mondo IT – Sfide e opportunità per i giovani nell’era digitale | a cura di ITS Academy “Adriano Olivetti”

FABBRICA ESTATE 2025 è un progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, con il coordinamento artistico di Marco Viroli, realizzato in collaborazione con associazioni del territorio, compagnie teatrali, scuole e realtà musicali nazionali e internazionali.

