Forlì: fermate degli autobus più protette e accessibili, il commento dell’assessore Petetta

Cresce a Forlì il numero di fermate dell’autobus dotate di pensiline protettive e migliorate per l’accessibilità. Con le ultime tre installazioni – alle fermate “Fabbrica delle Candele” in viale Salinatore 61, “Marino” in viale Bologna 233 all’incrocio con via Bazzoli, e “Piazzale Indipendenza” in viale Matteotti 42 – il totale sale a 222. Gli interventi rientrano in un ampio piano di riqualificazione del trasporto pubblico locale, volto a migliorare il comfort e la sicurezza degli utenti.

Accessibilità triplicata grazie al PEBA

In particolare, le fermate di viale Salinatore e viale Matteotti sono state adeguate per garantire l’accesso anche a persone con disabilità motoria, grazie all’allargamento e alla riprogettazione delle banchine. “Nel 2022 le fermate accessibili erano 78. Oggi sono 240,” spiega l’assessore Giuseppe Petetta, sottolineando come il PEBA (Piano comunale di Eliminazione delle Barriere Architettoniche), approvato nell’estate del 2022, abbia permesso in soli due anni di triplicare il numero di fermate utilizzabili dagli utenti più fragili.

Tecnologie avanzate per una mobilità più inclusiva

L’ammodernamento delle fermate include anche l’installazione di paline informative di ultima generazione in Piazza Saffi, Corso Mazzini e Corso della Repubblica. Questi dispositivi, dotati di display ad alta visibilità e vocalizzatori attivabili, consentono di ricevere informazioni in tempo reale anche agli utenti con disabilità visiva. Con queste nuove installazioni, il numero di fermate urbane dotate di questa tecnologia raggiunge quota 37, rendendo il sistema di trasporto pubblico sempre più accessibile e sicuro per tutti i cittadini.