Forlì, furto e coltello sequestrato: giovane denunciato dai carabinieri durante controlli straordinari

Nelle ultime serate i carabinieri della Compagnia di Forlì hanno intensificato i controlli sul territorio, con l’impiego del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di San Martino in Strada e di Castrocaro Terme, concentrandosi sulla sicurezza stradale e sulla repressione di comportamenti illeciti.

L’attività ha portato alla denuncia di tre persone alla Procura della Repubblica di Forlì. Un giovane è stato fermato per furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti a offendere: durante un controllo è stato trovato con denaro contante sottratto da un distributore automatico del centro, un coltello a serramanico e uno spray urticante, tutti sequestrati.

Un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver provocato un sinistro, con patente ritirata e veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

Infine, una donna è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale: coinvolta in una lite, ha rivolto frasi offensive ai carabinieri intervenuti prima di essere identificata e placata.

I controlli straordinari dei carabinieri confermano l’impegno costante per la sicurezza dei cittadini e la prevenzione di episodi illeciti nel territorio forlivese.