Forlì, furto sacrilego a San Giuseppe Artigiano: sparito un candeliere votivo con le offerte

Sabato mattina un ladro ha asportato il candeliere votivo con le offerte dalla chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano, poco dopo l’apertura delle 7. Le telecamere interne, installate dopo precedenti furti, hanno ripreso l’autore mentre portava via l’ingombrante oggetto, pesante circa venti chili.

Il furto è stato scoperto intorno alle 9:30 dalla sacrestana Giovanna Ligorio, che ha subito avvertito il parroco, don Germano Pagliarani, il quale ha sporto denuncia ai Carabinieri. Le immagini mostrano il ladro di spalle mentre si allontana verso il parcheggio, senza indicazioni su eventuali complici o mezzi utilizzati per trasportare il candeliere.

Il parroco ha chiesto ai fedeli di segnalare eventuali avvistamenti dell’oggetto e ha provveduto a sostituirlo temporaneamente grazie all’aiuto di un volontario. Al momento il candeliere originale rimane disperso, insieme alle offerte dei parrocchiani, mentre le indagini sono in corso.