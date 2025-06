Forlì. Grande partecipazione alla Manifestazione “Forlì Vivere la Legalità” edizione 2025

Si è conclusa con uno straordinario successo l’edizione 2025 della manifestazione “Forlì Vivere la Legalità” promosso dall’Assessorato alla Legalità, Assessore Emanuela Bassi e dalla Dirigente Comunale Rossella Ibba evento che ha saputo trasformare la città in un grande laboratorio di cittadinanza attiva, con quasi 6000 partecipanti tra studenti, docenti, famiglie, dirigenti scolastici, associazioni e cittadini.

La manifestazione si è aperta il 19 maggio con le premiazioni del progetto “Io non mi volto”, per poi proseguire con tre giornate – 20, 21 e 22 maggio – interamente dedicate al progetto “Cittadini di oggi e di domani”, un percorso di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, ideato e coordinato da Francesca Fantini, che da anni rappresenta un pilastro dell’educazione civica all’interno delle scuole forlivesi. Tale progetto, promosso dall’Assessorato alla Legalità del Comune di Forlì e sostenuto dalla Consulta sulla Legalità insieme a una rete di 41 associazioni territoriali, ha coinvolto scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di primo grado e, da quest’anno, anche secondarie di secondo grado, attraverso laboratori, incontri, momenti artistici e riflessioni collettive.

Le attività si sono distribuite in più luoghi simbolici della città, creando un percorso dinamico e coinvolgente. Alla Casa della Legalità, al mattino, si sono svolti laboratori sull’ecosostenibilità e sul valore dei beni confiscati, a cura delle associazioni For B e Super Partes. Alla Fabbrica delle Candele, i pomeriggi del 20 e 21 maggio hanno visto protagonisti bambini, ragazzi e famiglie con laboratori creativi, restituzioni artistiche delle scuole e attività curate da numerose associazioni, tra cui Amnesty International, Fantariciclando, Orto del Brogliaccio, Di scena in scena, Atelier delle Figure, AICS, 4Kids, Welcome, Cosascuola Music Academy, e molte altre.

Sempre alla Fabbrica delle Candele si sono tenuti due appuntamenti particolarmente significativi: il 20 maggio una serata di Teatro e Legalità con lo spettacolo degli alunni della Scuola Primaria Manzoni, e il 22 maggio una serata di Musica e Legalità con il concerto “Patrie d’Autore. Canzoni per raccontare la Costituzione”, a cura dell’Associazione Accademia InArte.

Il pomeriggio del 22 maggio, presso il Laboratorio Aperto ex Asilo Santarelli, è stato invece dedicato ai ragazzi più grandi con incontri e laboratori interattivi sul tema della prevenzione e del contrasto alle dipendenze, realizzati da Ass. Mondo Libero dalla Droga, Polizia Locale e Nucleo Cinofilo, concluso da un flash mob musicale delle band giovanili di Cosascuola Music Academy.

Uno dei momenti più intensi dell’intera manifestazione è stato senza dubbio la serata del 21 maggio, dedicata a Cinema e Legalità, svoltasi in un gremito e commosso Salone Comunale. Durante l’incontro è stato proiettato lo spot cinematografico “Forlì Vivi la Legalità”, realizzato dal regista Ettore Zito con la partecipazione di centinaia di cittadini. Ospite d’onore della serata è stata Lucia Borsellino, che ha regalato una testimonianza autentica, profonda e toccante della sua esperienza personale accanto al padre Paolo Borsellino. Le sue parole, cariche di memoria, dignità, coraggio e speranza, hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei presenti, ricordando a tutti che la legalità non è un concetto astratto, ma una scelta quotidiana che si costruisce con l’impegno di ciascuno.

Nel corso della serata, l’Assessore alla Legalità Emanuela Bassi, insieme a Lucia Borsellino, ha premiato le scuole forlivesi che si sono distinte per partecipazione e coinvolgimento nel progetto “Cittadini di oggi e di domani”:

• 1° premio: IC1 – Scuola Primaria Diego Fabbri e Scuola Secondaria di primo grado Caterina Sforza (buono di €600 e targa di riconoscimento)

• 2° premio: IC4 – Scuole Primarie Alessandro Manzoni e Dante Alighieri (buono di €400 e targa di riconoscimento)

• 3° premio:

• IC7 – Scuola Primaria Matteotti e Istituto Professionale Ruffilli (buono di €200 e targa)

Inoltre, tutte le scuole partecipanti allo spot cinematografico hanno ricevuto un attestato di partecipazione.

L’Assessore alla Legalità, Emanuela Bassi, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per l’esito della manifestazione, annunciando una visione più ampia per il futuro:

“Siamo profondamente soddisfatti della straordinaria partecipazione che ha caratterizzato Forlì Vivere la Legalità. Le migliaia di presenze tra studenti, insegnanti, famiglie e cittadini sono la conferma che esiste un desiderio autentico, diffuso e condiviso di costruire una comunità fondata sui valori della giustizia, del rispetto e della responsabilità.

Questo successo ci spinge ad andare oltre. Per questo, come Assessorato, stiamo già lavorando per trasformare questa energia in un progetto più ampio: un vero e proprio Anno della Legalità, con attività, laboratori, incontri e momenti di confronto che coinvolgeranno la città per tutto l’arco dell’anno scolastico.

Vogliamo che la legalità diventi una presenza quotidiana, concreta e ispiratrice, dentro e fuori le scuole, per i più piccoli e per i più grandi. Perché la cultura della legalità si costruisce ogni giorno, insieme, e ha bisogno di continuità, passione e partecipazione.”

Forlì Vivere la Legalità è oggi più che mai la prova concreta che educare alla legalità è il primo passo per costruire una società più giusta, più consapevole, più libera. È un investimento collettivo, un gesto d’amore verso le nuove generazioni e verso il futuro.

In un tempo che spesso rischia di cedere all’indifferenza, Forlì ha scelto ancora una volta di esserci, con passione, con partecipazione, con coraggio. Perché la legalità non si insegna solo con le parole, ma si testimonia con la coerenza, si trasmette con l’esempio e si costruisce, giorno dopo giorno, insieme.