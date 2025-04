Forlì. I Reali del Regno Unito atterrano al Ridolfi. L’accoglienza del Sindaco e i fiori alla Regina

“Una grande emozione e un grande onore poter accogliere i Reali del Regno Unito in Romagna. Forlì e il suo aeroporto sono ancora una volta al centro dell’attenzione internazionale, in rappresentanza di quello spirito di accoglienza che caratterizza da sempre il nostro territorio e la sua gente. Oltre al valore diplomatico, la visita dei Reali in Romagna testimonia la grande vicinanza tra i nostri popoli e la sensibilità che la Corona britannica ha sempre riservato all’Italia e alla sua lunga storia. Una storia che ci accomuna con forza ai valori della grande famiglia europea”. Queste le dichiarazioni del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, a margine dell’atterraggio dei Reali di Gran Bretagna all’aeroporto “Luigi Ridolfi”, e del mazzo di fiori, rose, ranuncoli, margherite e tulipani, omaggiato alla Regina.